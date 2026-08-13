Ziua Prosecco este sărbătorită în fiecare an pe 13 august, o dată aleasă pentru promovarea unuia dintre cele mai cunoscute vinuri spumante din Italia. Deși consumul de Prosecco a explodat abia în ultimele decenii, istoria vinului este legată de o tradiție viticolă veche de secole în nord-estul Italiei, notează Mediafax.

Ziua Prosecco este marcată din 2016, pe 13 august. Inițiativa urmărește să promoveze vinul spumant produs în Italia, care a devenit extrem de popular pe piețele internaționale în secolul XXI.

Prosecco are, în general, un conținut de alcool de aproximativ 11-12% și este apreciat pentru stilul său proaspăt și aromat. Producția modernă se bazează pe o metodă de fermentare care permite păstrarea caracteristicilor aromatice ale vinului și obținerea unui produs accesibil unui public larg.

Istoria Prosecco

Originile vinului sunt asociate cu nord-estul Italiei și cu vinul numit în Antichitate „Pucino”. Surse istorice menționează aprecierea acestuia de către romani, însă legătura directă dintre Pucino și Prosecco-ul modern nu este considerată complet demonstrată.

- articolul continuă mai jos -

Forma modernă a Prosecco-ului s-a conturat în special în secolele XVIII-XIX, iar dezvoltarea producției a fost favorizată de metoda Charmat, cunoscută și sub numele de metoda Martinotti.

Spre deosebire de metoda tradițională folosită la producerea șampaniei, a doua fermentare are loc în tancuri mari din oțel inoxidabil. Vinul este apoi îmbuteliat înainte de comercializare. Metoda este potrivită pentru Prosecco deoarece permite păstrarea caracterului proaspăt și a aromelor specifice strugurilor.

Unde se produce Prosecco

Prosecco este produs în nord-estul Italiei, în regiunile Veneto și Friuli-Venezia Giulia. Printre cele mai cunoscute zone viticole se numără Conegliano-Valdobbiadene și Asolo.

Producția este reglementată prin norme europene privind denumirea și originea produsului. Pentru Prosecco DOC, vinul trebuie să fie obținut în principal din soiul Glera, care trebuie să reprezinte cel puțin 85% din compoziția vinului.

Până în 2009, soiul era cunoscut și sub denumirea de Prosecco. În urma unei reforme a legislației italiene și europene, numele „Glera” a fost stabilit ca denumire oficială a soiului, în timp ce „Prosecco” a fost protejat ca denumire geografică.

Se cultivă Glera și în afara Italiei

Soiul Glera este cultivat și în alte țări viticole, inclusiv în România. Plantațiile de Glera există, de asemenea, în țări precum Australia, Argentina și Brazilia.

Vinurile produse în afara zonelor protejate din Italia nu pot fi comercializate sub denumirea „Prosecco”. Aceasta este rezervată vinurilor care respectă regulile privind originea și producția stabilite pentru denumirea protejată.

Popularitatea internațională a Prosecco a crescut puternic în ultimele două decenii, transformând vinul spumant italian într-o prezență obișnuită în restaurante, baruri și magazine din numeroase țări.