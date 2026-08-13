E300 este denumirea europeană pentru acidul ascorbic, adică vitamina C. Sub această formă apare pe etichetele multor produse, unde este folosit în principal ca antioxidant, pentru a preveni oxidarea și modificările de culoare și gust.

Când vedem pe eticheta unui produs o listă lungă de aditivi, codul „E300” poate părea, la prima vedere, unul dintre ingredientele pe care consumatorii încearcă să le evite. În realitate, E300 este acid ascorbic, aceeași substanță cunoscută drept vitamina C.

În Uniunea Europeană, aditivii alimentari autorizați sunt identificați printr-un număr precedat de litera E. Sistemul permite identificarea simplă a unor substanțe ale căror denumiri chimice pot fi mai greu de urmărit pe etichetă.

Ce este, de fapt, E300

E300 este acidul ascorbic. Substanța este prezentă în mod natural în numeroase alimente, în special în fructe și legume, și este cunoscută pentru rolul său de vitamina C. EFSA dă chiar vitamina C ca exemplu de substanță naturală care este utilizată și ca aditiv alimentar.

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Atunci când este adăugat într-un produs ca aditiv, scopul său este însă unul tehnologic. Acidul ascorbic funcționează în principal ca antioxidant, contribuind la protejarea alimentelor împotriva oxidării.

Oxidarea poate duce la modificări nedorite ale culorii, gustului și prospețimii. De aceea, E300 poate fi întâlnit într-o gamă largă de produse alimentare.

De ce este folosit atât de des

Unul dintre motive este tocmai capacitatea acidului ascorbic de a acționa ca antioxidant. În industria alimentară, acest lucru poate ajuta la menținerea caracteristicilor produsului pe durata procesării și depozitării.

Acidul ascorbic poate avea și alte funcții tehnologice. Potrivit bazei de date a FDA, substanța este utilizată, în funcție de produs, ca antioxidant, agent antimicrobian, agent pentru controlul pH-ului, stabilizator și agent de întărire a aluatului.

În produsele de panificație, de exemplu, acidul ascorbic poate fi folosit pentru îmbunătățirea proprietăților aluatului. În alte categorii, rolul principal poate fi protejarea produsului de oxidare.

Așadar, faptul că E300 apare pe multe etichete nu înseamnă că toate produsele respective au aceeași formulă sau că substanța este folosită în același scop.

E300 este același lucru cu vitamina C?

Da, acidul ascorbic este vitamina C. Diferența este contextul în care este utilizat.

Când vitamina C este prezentă în mod natural într-un aliment, ea face parte din compoziția nutritivă a acestuia. Când acidul ascorbic este adăugat intenționat pentru o funcție tehnologică, el este declarat pe etichetă ca aditiv alimentar, cu numărul E300.

Asta nu înseamnă că E300 devine o substanță diferită sau „artificială” doar pentru că este utilizată ca aditiv.

Este E300 sigur?

EFSA a reevaluat acidul ascorbic (E300), alături de ascorbatul de sodiu (E301) și ascorbatul de calciu (E302), într-o opinie științifică publicată în 2015.

Concluzia autorității europene a fost că nu există motive de îngrijorare privind siguranța utilizării acidului ascorbic și a sărurilor sale ca aditivi alimentari la nivelurile de utilizare evaluate. EFSA a concluzionat, de asemenea, că nu este necesară stabilirea unei valori numerice pentru doza zilnică acceptabilă, ADI, pentru acidul ascorbic și sărurile sale.

Această evaluare este reflectată și în legislația europeană. E300 se află pe lista aditivilor autorizați în UE, iar pentru această substanță este prevăzut principiul „quantum satis”, ceea ce înseamnă că nu este stabilită o concentrație maximă numerică generală, ci utilizarea trebuie să respecte cantitatea necesară pentru obținerea efectului tehnologic dorit, în condițiile legislației aplicabile.

Faptul că este vitamina C înseamnă că produsul este sănătos?

Nu neapărat. Prezența E300 nu spune singură dacă un aliment este sănătos sau nu. Un produs poate conține acid ascorbic și, în același timp, cantități mari de zahăr, sare sau grăsimi.

De aceea, E300 nu trebuie privit nici ca un semnal automat de alarmă, nici ca o garanție că produsul este benefic pentru sănătate. Pentru evaluarea unui aliment contează întreaga listă de ingrediente și informațiile nutriționale.

De ce apare „E300” și nu „vitamina C” pe etichetă?

Pentru că legislația europeană cere ca aditivii alimentari să fie indicați în lista ingredientelor prin categoria funcțională, urmată de denumirea specifică sau de numărul E.

Astfel, pe o etichetă poate apărea, de exemplu, „antioxidant: acid ascorbic” sau „antioxidant: E300”. Numărul E este o modalitate standardizată de identificare a substanței.

Prin urmare, „E300” nu este un cod care ascunde natura ingredientului. Din contră, el este codul european prin care este identificat acidul ascorbic.

E300, E301 și E302 nu sunt exact același lucru

Codurile din aceeași zonă pot crea confuzie:

E300 este acid ascorbic.

E301 este ascorbat de sodiu.

E302 este ascorbat de calciu.

Toate sunt forme ale vitaminei C utilizate în industria alimentară, dar sunt substanțe distincte din punct de vedere chimic. EFSA le-a evaluat împreună în cadrul reevaluării privind utilizarea lor ca aditivi alimentari.

Concluzia pentru consumator

Dacă întâlnești E300 pe eticheta unui aliment, nu este vorba despre un conservant obscur sau despre o substanță fără legătură cu alimentația obișnuită. E300 este acidul ascorbic, adică vitamina C, folosită în industria alimentară în special pentru proprietățile sale antioxidante.

Faptul că apare frecvent pe etichete are legătură cu utilitatea sa tehnologică și cu faptul că este autorizat pentru utilizare în numeroase categorii de alimente. Evaluarea EFSA a concluzionat că utilizarea sa la nivelurile evaluate nu prezintă o problemă de siguranță.