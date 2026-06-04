Vinetele în stil turcesc sunt prezentate ca un preparat simplu, ușor și aromat, potrivit pentru mesele de zi cu zi. Rețeta publicată de Simple Food propune o combinație de vinete coapte, usturoi, iaurt grecesc, ulei de măsline, oțet balsamic și verdețuri proaspete.

Preparatul este gândit ca un dip cremos, dar poate fi servit și ca garnitură sau tartinabil. Textura rămâne ușor rustică, deoarece vinetele sunt zdrobite cu furculița, nu transformate complet în piure.

Ingrediente (pentru 4 porții)

400 g vinete curățate și tăiate cuburi

2 linguri de ulei de măsline + 2lingurițe pentru amestecul final

½ cană iaurt grecesc

1 linguriță oțet balsamic

Verdeață proaspătă

3 căței de usturoi

Sare, piper după gust

Cum se pregătesc vinetele

Vinetele se curăță și se taie în cuburi medii. Se recomandă folosirea unor vinete tinere și ferme, deoarece au mai puține semințe și sunt mai puțin amare.

Cuburile se asezonează cu sare și piper, apoi se lasă câteva minute. Sarea ajută la eliminarea excesului de apă și poate reduce gustul amărui.

Usturoiul se curăță și se zdrobește, apoi se amestecă bine cu vinetele. Se adaugă uleiul de măsline, astfel încât fiecare bucată să fie acoperită uniform.

Amestecul se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Bucățile trebuie distribuite într-un singur strat, pentru a se rumeni, nu pentru a se înăbuși. Vinetele se coc la 240 de grade Celsius timp de 15-17 minute, până devin moi și aurii. La jumătatea timpului, bucățile se întorc pentru o rumenire uniformă.

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După coacere, amestecul se lasă puțin la răcit. Apoi se zdrobește cu furculița, păstrând o parte din textură.

Iaurtul grecesc dă textura finală

Peste vinetele coapte se adaugă iaurtul grecesc. Varianta grasă este recomandată pentru o textură mai bogată și mai cremoasă. La final se încorporează oțetul balsamic, cele două lingurițe de ulei de măsline și verdețurile tocate. Condimentele se ajustează după gust.

Preparatul poate fi servit rece sau la temperatura camerei. Se potrivește cu lipie caldă, pâine crocantă, legume proaspete, salate mediteraneene sau carne la grătar.

Resturile pot fi păstrate la frigider, într-un recipient închis, timp de până la trei zile. Rețeta nu recomandă congelarea, deoarece iaurtul își poate schimba textura.