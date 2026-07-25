Bei prea multă cafea? 6 semne prin care organismul îți poate arăta că ai depășit cantitatea potrivită pentru tine

Cafeaua face parte din rutina zilnică a multora dintre noi, iar consumată în cantități moderate poate avea chiar beneficii. Există însă și un punct în care cofeina începe să producă efecte mai puțin plăcute. Problemele cu somnul, palpitațiile sau disconfortul digestiv sunt câteva dintre semnalele care pot apărea atunci când cantitatea consumată este prea mare pentru organism, potrivit Mediafax.

Toleranța la cofeină diferă de la o persoană la alta, astfel încât aceeași cantitate de cafea poate avea efecte foarte diferite. Iată câteva dintre simptomele asociate unui aport prea mare de cofeină.

Anxietatea poate deveni mai intensă

Cafeaua este un stimulent al sistemului nervos, iar cantitățile mari de cofeină pot accentua starea de agitație și simptomele de anxietate.

Efectul poate apărea atât prin stimularea organismului, cât și indirect, prin afectarea somnului. La persoanele sensibile la cofeină, senzația de neliniște poate apărea chiar și după cantități pe care alții le tolerează fără probleme.

Disconfortul gastric poate avea legătură cu cafeaua

Dacă după cafea apar arsuri, dureri sau disconfort la nivelul stomacului, băutura poate fi unul dintre factorii care contribuie la simptome.

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Cercetări publicate în 2017 au arătat că anumiți compuși din cafea pot stimula secreția de acid gastric. Efectele diferă însă de la o persoană la alta și pot depinde inclusiv de cantitatea consumată.

Palpitațiile pot fi un semnal de alarmă

Senzația că inima bate foarte repede sau puternic poate apărea în urma unui aport ridicat de cofeină.

Palpitațiile pot avea numeroase cauze și nu trebuie atribuite automat cafelei, însă cofeina este unul dintre stimulentele care le pot declanșa sau accentua la unele persoane. Nicotina și alcoolul pot avea, de asemenea, un rol.

Cafeaua poate accelera prea mult tranzitul intestinal

Efectul cafelei asupra tranzitului este bine cunoscut, iar pentru unele persoane o ceașcă dimineața stimulează rapid activitatea intestinală.

Atunci când cantitatea crește însă, efectul poate deveni neplăcut. Potrivit International Foundation for Gastrointestinal Disorders, consumul mai ridicat de cafea poate contribui la apariția diareei la persoanele susceptibile.

Nu poți dormi sau te trezești în timpul nopții

Unul dintre cele mai evidente indicii că aportul de cofeină este prea mare sau că ultima cafea a fost băută prea târziu este deteriorarea somnului.

Cofeina rămâne în organism mai mult timp decât am putea crede. Timpul său de înjumătățire este de aproximativ cinci ore, deși poate varia considerabil între persoane.

Asta înseamnă că o parte importantă din cofeina consumată după-amiaza poate fi încă prezentă în organism seara. Consecințele pot include dificultatea de a adormi, treziri în timpul nopții sau o durată mai scurtă a somnului.

Paradoxul durerilor de cap: cofeina poate ajuta, dar poate crea și probleme

Relația dintre cofeină și durerile de cap este mai complicată.

În cantități moderate, cofeina poate potența efectul anumitor medicamente analgezice, motiv pentru care este inclusă în unele produse destinate tratării durerilor de cap.

În schimb, consumul regulat al unor cantități mari de cofeină poate duce la dependență fizică, iar reducerea bruscă a aportului poate provoca simptome de sevraj, printre care și durerile de cap.

În materialul citat de Mediafax este menționat un aport de peste 500 mg de cofeină pe zi, aproximat la circa cinci cești de cafea. Echivalarea în „cești” trebuie însă privită orientativ: cantitatea de cofeină diferă foarte mult în funcție de tipul cafelei, porție și metoda de preparare.

Când devine cafeaua „prea multă”?

Nu există aceeași limită individuală pentru toată lumea. Greutatea corporală, sensibilitatea la cofeină, medicamentele administrate, sarcina, viteza cu care organismul metabolizează cofeina și chiar ora la care este băută cafeaua pot influența reacția.

Mai relevant decât simplul număr de cești poate fi felul în care reacționează organismul. Dacă după cafea apar constant palpitații, agitație, probleme cu somnul, dureri de cap sau simptome digestive, cantitatea ori momentul consumului pot merita reconsiderate.