Gătitul peștelui poate părea complicat, mai ales dacă nu ai foarte multă experiență în bucătărie. Câteva minute în plus pot transforma un file fraged într-unul uscat, iar teama că peștele va rămâne crud îi face pe mulți să îl gătească excesiv.

Două dintre cele mai accesibile variante sunt somonul și codul. Ambele pot fi pregătite simplu acasă, însă există o diferență importantă între ele: somonul este, în general, mai „tolerant” cu greșelile unui începător, datorită cantității mai mari de grăsime, explică Food Republic.

De ce somonul este mai ușor de gătit

Somonul și codul au caracteristici foarte diferite.

Codul este un pește alb, slab, cu o textură delicată, care după preparare se desface în bucăți mari. Somonul are o carne mai fermă și conține considerabil mai multă grăsime.

Tocmai grăsimea este cea care îi oferă somonului un avantaj important în bucătărie: îl ajută să își păstreze textura suculentă chiar dacă timpul de gătire nu este perfect.

În special somonul provenit din acvacultură tinde să aibă un conținut mai ridicat de grăsime și poate fi pregătit prin numeroase metode.

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Poate fi făcut la cuptor, prăjit în tigaie pentru a obține o piele crocantă sau preparat pe grătar. Pentru cine abia începe să gătească pește, această versatilitate înseamnă și un risc mai mic ca rezultatul să fie foarte uscat.

Codul are nevoie de ceva mai multă atenție

Asta nu înseamnă că un file de cod este dificil de pregătit.

Problema este că are mult mai puțină grăsime, iar carnea se poate usca mai repede dacă este ținută prea mult pe foc.

Codul poate fi preparat cu succes în tigaie sau la cuptor, însă timpul de gătire trebuie urmărit mai atent.

O metodă potrivită pentru acest pește este coacerea în hârtie de copt sau folie. În acest fel, aburul și umiditatea rămân în interior, iar carnea are mai puține șanse să se usuce.

Codul se pretează foarte bine și preparatelor cu lichid, de la tocănițe de pește cu roșii și cartofi, în stil portughez, până la supe cu miso inspirate din bucătăria japoneză.

Pentru prăjit, codul are un avantaj

Există însă și situații în care codul poate fi alegerea mai bună.

Fiind un pește slab și având fileuri suficient de consistente, codul se comportă foarte bine atunci când este prăjit în crustă.

Carnea își păstrează structura, iar gustul delicat nu domină celelalte ingrediente. În acest caz, provocarea nu mai este doar prepararea peștelui, ci menținerea temperaturii potrivite a uleiului pentru ca învelișul să devină crocant fără să absoarbă prea multă grăsime.

Fileurile mai groase permit și verificarea relativ ușoară a temperaturii interne cu ajutorul unui termometru alimentar.

Codul poate fi gătit și direct congelat

Mai există un avantaj practic al codului.

Atât somonul, cât și codul se găsesc frecvent în varianta congelată, însă codul poate fi potrivit pentru anumite metode de preparare direct din congelator, fără o decongelare completă în prealabil.

Conținutul său redus de grăsime poate ajuta la păstrarea unei texturi mai bune în astfel de situații.

Somon sau cod? Ce alegi dacă abia începi să gătești pește

Pentru un începător, somonul are un mic avantaj. Conținutul mai ridicat de grăsime îl face mai suculent și mai tolerant la mici greșeli privind timpul de preparare, iar posibilitățile de gătire sunt numeroase.

Codul este la rândul său ușor de pregătit, dar cere ceva mai multă atenție pentru a nu deveni uscat.

În final, ambele pot fi variante bune pentru primele încercări de a găti pește acasă: diferența este că, în cazul somonului, marja de eroare este ceva mai generoasă.