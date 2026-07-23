Snoop Dogg este cunoscut mai ales pentru cariera sa muzicală, însă una dintre cele mai apreciate rețete din cartea sa de bucate este „Billionaire Bacon”, un bacon caramelizat cu zahăr brun și condimente. Preparatul a devenit popular datorită combinației de gust dulce, sărat și ușor picant, scrie Better Homes & Gardens.

Puțini îl asociază pe Snoop Dogg cu bucătăria, însă artistul este autorul unei cărți de rețete devenită bestseller și gătește de ani buni alături de Martha Stewart.

Volumul „From Crook to Cook”, publicat în 2018, a strâns peste 39.000 de recenzii pe Amazon și o medie de 4,8 stele. Printre cele mai apreciate preparate din carte se numără și Billionaire Bacon, o rețetă simplă, cu doar câteva ingrediente.

Cum se prepară Billionaire Bacon

Rețeta pornește de la un amestec de:

zahăr brun;

fulgi de ardei iute;

piper negru proaspăt măcinat.

Feliile groase de bacon se așază pe un grătar montat într-o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie de aluminiu, apoi se acoperă uniform cu amestecul de condimente.

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Baconul se coace la 175°C (350°F) timp de aproximativ 30 de minute, până când zahărul se caramelizează, iar baconul devine crocant.

Cum poate fi adaptată rețeta

Potrivit Better Homes & Gardens, nivelul de iuțeală poate fi ajustat foarte ușor.

Pentru un gust mai blând este suficientă o linguriță de fulgi de ardei iute, iar pentru o variantă mai picantă cantitatea poate fi mărită până la o lingură.

Publicația recomandă și ungerea ambelor fețe ale baconului cu sirop de arțar înainte de aplicarea amestecului de zahăr și condimente, astfel încât crusta caramelizată să se formeze pe întreaga suprafață.

După coacere, baconul trebuie lăsat să se răcească timp de 5-10 minute, pentru ca zahărul fierbinte să se întărească și să poată fi manipulat mai ușor.

Cu ce poate fi servit

Billionaire Bacon poate fi servit la micul dejun alături de clătite, waffles sau frigănele, dar poate fi adăugat și în sandvișuri de tip BLT, salate, supe sau chiar folosit ca decor pentru cocktailuri Bloody Mary.