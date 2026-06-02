Ce sunt postbioticele și de ce specialiștii vorbesc tot mai mult despre ele / Diferența dintre prebiotice, probiotice și postbiotice

În ultimii ani, sănătatea intestinală a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din nutriție și medicină. Tot mai multe cercetări încearcă să înțeleagă felul în care microbiomul influențează digestia, sistemul imunitar, metabolismul și chiar starea generală de sănătate, potrivit TheGoodHouseKeeping.

În acest context au devenit cunoscuți termenii de prebiotice și probiotice. Mai nou, specialiștii vorbesc tot mai des și despre postbiotice, o categorie mai puțin cunoscută, dar considerată esențială pentru funcționarea optimă a intestinului.

Ce sunt probioticele

Probioticele sunt microorganisme vii considerate benefice pentru organism. Ele sunt cunoscute popular drept „bacterii bune”, deși această categorie include și anumite tipuri de drojdii.

Aceste microorganisme pot fi obținute din alimente fermentate care conțin culturi active, precum iaurtul și chefirul. Uneori, ele se găsesc și în produse precum kimchi, kombucha, natto sau varza murată nepasteurizată.

Specialiștiii explică faptul că probioticele contribuie la digestie, participă la producerea unor vitamine și ajută la protejarea organismului împotriva bacteriilor dăunătoare. Cercetările sugerează că ele pot avea efecte benefice și asupra sistemului imunitar sau a sănătății pielii.

Ce sunt prebioticele

Dacă probioticele sunt bacteriile benefice, prebioticele reprezintă „hrana” lor.

Acestea sunt fibre și compuși nedigerabili care ajung în colon și sunt utilizați de microorganismele benefice din intestin. Se găsesc în mod natural în alimente precum usturoiul, ceapa, bananele, sparanghelul, ovăzul, merele și cartofii.

Alte surse importante includ prazul, rădăcina de cicoare, semințele de in, orzul și frunzele de păpădie.

Atunci când aportul de prebiotice este insuficient, echilibrul microbiomului poate fi afectat. Specialiștii spun că acest lucru poate influența inflamația, funcționarea sistemului imunitar și metabolismul.

În plus, prin fermentarea fibrelor, bacteriile intestinale produc compuși valoroși pentru organism, inclusiv acizii grași cu lanț scurt.

Ce sunt postbioticele

Postbioticele sunt compușii rezultați atunci când bacteriile benefice din intestin utilizează fibrele și alte substanțe care le hrănesc.

Cu alte cuvinte, dacă prebioticele reprezintă combustibilul, iar probioticele sunt microorganismele care îl folosesc, postbioticele sunt rezultatul final al acestui proces.

Printre cele mai studiate postbiotice se află butiratul, un acid gras cu lanț scurt despre care cercetătorii spun că joacă un rol important în menținerea sănătății intestinale.

Acesta contribuie la hrănirea celulelor care căptușesc colonul, susține integritatea barierei intestinale și poate participa la reglarea proceselor inflamatorii.

Specialiștii explică faptul că o barieră intestinală sănătoasă funcționează ca un filtru eficient, permițând absorbția nutrienților și împiedicând pătrunderea unor substanțe nedorite în circulația sanguină.

Cum lucrează împreună cele trei categorii

Prebioticele, probioticele și postbioticele nu funcționează separat, ci formează un sistem interdependent.

Fibrele și compușii prebiotici hrănesc bacteriile benefice din intestin. Aceste bacterii utilizează nutrienții disponibili și produc postbiotice, inclusiv acizi grași cu lanț scurt, enzime și alte substanțe care contribuie la funcționarea normală a microbiomului.

Din acest motiv, specialiștii spun că sănătatea intestinală nu depinde de un singur aliment sau supliment, ci de întregul ecosistem microbian și de modul în care este susținut prin alimentație.

Este nevoie de suplimente?

Pentru majoritatea persoanelor sănătoase, experții spun că nu este obligatorie administrarea suplimentelor pentru a beneficia de efectele prebioticelor, probioticelor și postbioticelor.

O alimentație variată, bogată în fructe, legume, leguminoase, cereale integrale și produse fermentate poate susține în mod natural acest proces.

În cazul unor afecțiuni digestive sau al unor recomandări medicale specifice, medicul sau nutriționistul poate recomanda anumite suplimente, însă abordarea bazată pe alimentație rămâne prima opțiune.