Un gălbenuș portocaliu intens este asociat adesea cu un ou mai gustos, mai sănătos și provenit de la o găină crescută în libertate. Însă culoarea poate oferi anumite indicii, dar nu reprezintă singură o garanție privind calitatea, prospețimea sau bunăstarea păsării.

Nuanța gălbenușului este determinată în principal de hrana găinii, arată specialiștii. Pigmenții vegetali numiți carotenoizi și xantofile ajung din hrană în gălbenuș. Cantitatea și tipul acestora determină dacă oul va avea un centru galben-pal, galben intens sau portocaliu. O alimentație bazată predominant pe grâu, orz sau porumb alb produce, în general, gălbenușuri mai deschise. Porumbul galben și lucerna contribuie la obținerea unei nuanțe galbene mai intense.

Gălbenușul portocaliu poate apărea atunci când păsările consumă plante, iarbă și insecte în timpul deplasărilor în aer liber. Același efect poate fi însă obținut prin introducerea în hrană a unor ingrediente bogate în pigmenți, arată un articol din Dailymail.

Paprika și florile de gălbenele colorează gălbenușul

În centrul studiului se află ouăle Burford Brown, produse de compania britanică Clarence Court. Acestea sunt cunoscute pentru coaja brună și gălbenușul portocaliu-auriu, fiind comercializate la un preț mai ridicat decât ouăle obișnuite.

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Culoarea intensă nu provine însă exclusiv din faptul că găinile au acces la exterior. Compania precizează că păsările primesc o hrană atent formulată, care conține grâu, porumb, soia, floarea-soarelui, scoici măcinate, gălbenele și paprika. Pigmenții naturali din gălbenele și paprika contribuie la obținerea și menținerea nuanței aurii. Practica este legală și folosită în industria avicolă pentru ca ouăle să aibă o culoare constantă pe tot parcursul anului. Acest lucru nu înseamnă că ouăle sunt colorate după ce au fost produse. Pigmenții sunt absorbiți de organismul păsării și ajung în gălbenuș în timpul formării oului.

Culoarea nu demonstrează condițiile de creștere

Un gălbenuș închis la culoare poate proveni de la o pasăre care a consumat o hrană variată în aer liber. Totuși, o găină crescută într-un spațiu închis poate produce un gălbenuș asemănător dacă primește hrană bogată în pigmenți. În același timp, un gălbenuș pal nu dovedește automat că pasărea a fost ținută în condiții necorespunzătoare. Culoarea poate reflecta pur și simplu o alimentație bazată pe cereale cu mai puțini pigmenți galbeni și portocalii.

Nici coaja brună nu indică un ou mai sănătos decât cel alb. Culoarea cojii este determinată în principal de rasa găinii și nu stabilește gustul sau valoarea nutritivă. Un gălbenuș portocaliu poate conține o cantitate mai mare de carotenoizi, inclusiv luteină și zeaxantină. Nuanța intensă nu garantează însă automat mai multe proteine, vitamine sau acizi grași Omega-3.

Cum poate fi verificată prospețimea

Aspectul albușului oferă informații mai utile despre prospețime. La un ou proaspăt, gălbenușul rămâne bombat, iar albușul este dens și se menține strâns în jurul său. Pe măsură ce oul se învechește, albușul devine mai fluid și se întinde pe o suprafață mai mare. Gălbenușul își pierde, de asemenea, forma rotunjită și se aplatizează.

Cumpărătorii nu ar trebui, așadar, să evalueze ouăle numai după intensitatea gălbenușului. Sistemul de creștere indicat pe ambalaj, prospețimea, trasabilitatea și eventualele certificări de bunăstare oferă informații mai relevante decât culoarea.