Salata de vinete este unul dintre preparatele nelipsite de pe mesele românilor în timpul verii. Pare o rețetă simplă, însă câteva detalii fac diferența dintre o salată aerată, cu gust fin, și una amară, grea sau prea uleioasă.

Primul secret începe chiar din momentul coacerii. Vinetele trebuie coapte bine, până când coaja este complet arsă, iar miezul devine foarte moale. Aroma ușor afumată obținută astfel este cea care dă personalitate preparatului.

La fel de important este și scursul. După ce sunt curățate cât încă sunt calde, vinetele trebuie lăsate la scurs cel puțin 30-60 de minute. În acest fel elimină lichidul amar și excesul de apă, iar salata va avea o textură mai cremoasă.

Un alt detaliu ține de ustensile. Multe gospodine evită contactul cu metalul și folosesc un tocător sau un cuțit din lemn ori ceramică pentru a toca vinetele, considerând că astfel își păstrează mai bine culoarea și gustul. În practică, cel mai important este ca vinetele să fie bine scurse și tocate suficient de fin.

Și cantitatea de ulei contează. Acesta se adaugă treptat, în fir subțire, amestecând continuu, până când salata capătă o consistență pufoasă. Prea mult ulei o face grea și îi acoperă gustul.

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Ceapa se pune la final. Pentru un gust mai delicat, poate fi folosită ceapă albă dulce sau ceapă roșie tăiată foarte fin. Unii preferă să o înlocuiască cu ceapă verde, mai ales în timpul verii.

Rețetă clasică de salată de vinete

Ingrediente:

2 vinete mari coapte

80-120 ml ulei de floarea-soarelui

1 ceapă mică

sare, după gust

opțional, câteva picături de zeamă de lămâie

Mod de preparare:

După coacere, curățați vinetele și lăsați-le la scurs cel puțin 30 de minute. Tocați miezul până devine fin, apoi începeți să încorporați uleiul, puțin câte puțin, amestecând energic în aceeași direcție.

Adăugați sare după gust, apoi ceapa tocată foarte mărunt. Dacă doriți un gust ușor mai proaspăt, puteți adăuga câteva picături de zeamă de lămâie.

Salata se servește rece, pe felii de pâine proaspătă sau prăjită, alături de roșii bine coapte. Pentru un plus de aromă, poate fi garnisită cu felii subțiri de roșii, ardei copți sau pătrunjel verde.