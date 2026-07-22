Când ți se face poftă de ceva dulce și vrei un desert rapid, dar altfel decât cel clasic, răspunsul ar putea fi „crepaguetis” (clătite-spaghete). Ideea vine de la Álvaro Urra, un apreciat creator de conținut gastronomic din nordul Spaniei, renumit pentru stilul său direct, autentic și ușor sarcastic, relatează Mediafax Spania.

Deși Urra este un susținător înfocat al bucătăriei tradiționale, găsind des inspirație în rețetele bunicii, preparate la foc de lemne în oale de lut, din când în când își surprinde comunitatea cu idei creative și distractive.

Ce sunt „crepaguetis” și cum se prepară?

Conceptele originale pornesc de la un aluat simplu și clasic de clătite. Rețeta este concepută ca o variantă „egoistă”, ideală atunci când vrei să îți satisfaci rapid o poftă fără a pregăti un munte de clătite pentru toată familia.

Ingrediente:

250 ml lapte

125 g făină

2 ouă

25 g unt

Opțional: 1-2 linguri de cacao (pentru o variantă cuciocolată)

Preparare pas cu pas spre farfuria perfectă

Toate ingredientele se mixează bine până când se obține o compoziție fină și omogenă. Aluatul se pune într-un recipient cu picurător sau într-o sticlă din plastic de tip dozator de sosuri, pentru a putea controla cu precizie desenul în tigaie. Tigaia trebuie menținută la foc mediu. Urra avertizează că o tigaie prea încinsă va arde aluatul pe o parte, lăsându-l crud pe cealaltă. În loc să turnați aluatul pe toată suprafața tigăii, se formează benzi subțiri și intercalate, imitând firele de spaghete (sau orice alt model creativ).

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Dulci sau sărate, la fel de bune

Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este versatilitatea. „Crepaguetis” pot fi servite atât în variantă dulce (cu miere, sos de ciocolată, fructe sau făcute direct cu cacao în aluat), cât și în variantă sărată.

Prin rețete de acest gen, dar și prin recomandările sale constante de localuri autentice din regiuni precum Navarra, La Rioja sau Burgos, Álvaro Urra reușește să îmbine creativitatea modernă cu promovarea tradițiilor culinare spaniolе.