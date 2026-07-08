Când auzi cuvântul „moussaka”, probabil te gândești la varianta grecească, cu straturi de vinete, carne tocată și sos bechamel. În Liban însă, același preparat are o cu totul altă formă.

Cunoscută sub numele de Maghmour, moussaka libaneză este o tocană vegană, preparată din vinete, roșii și năut, aromată cu condimente orientale și gătită lent, într-o singură oală.

Preparatul este apreciat în întreaga zonă a Levantului pentru gustul bogat și pentru faptul că se prepară ușor, fiind potrivit atât pentru prânz, cât și pentru cină, potrivit MasalaHearbs.

Ce ingrediente sunt necesare

Pentru aproximativ trei porții ai nevoie de:

2 linguri ulei de măsline;

1 ceapă;

3 căței de usturoi;

5-6 roșii bine coapte;

2 vinete mari;

aproximativ 700 ml supă de legume;

2 linguri pastă de roșii (opțional);

1½ căni năut fiert;

sare;

piper;

za’atar, baharat sau amestec libanez de șapte condimente;

1-2 lingurițe melasă de rodie (opțional);

mentă proaspătă sau uscată pentru servire.

Cum se prepară

Se călesc ceapa și usturoiul în ulei de măsline, apoi se adaugă vinetele și roșiile tăiate cuburi.

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Se toarnă supa de legume și se adaugă pasta de roșii, dacă este folosită, împreună cu sarea, piperul, condimentele orientale și melasa de rodie.

Preparatul se fierbe la foc mic până când legumele devin fragede.

Abia spre final se adaugă năutul fiert, iar tocana mai lasă câteva minute pe foc pentru ca aromele să se combine.

La servire se presară mentă proaspătă sau uscată.

Secretul gustului

Autoarea rețetei recomandă gătirea lentă, deoarece aromele devin mai intense pe măsură ce preparatul scade.

Pentru un plus de savoare, vinetele pot fi coapte înainte de a fi adăugate în oală, ceea ce le oferă un gust ușor afumat.

Un alt ingredient specific bucătăriei libaneze este melasa de rodie, care adaugă o notă dulce-acrișoară și echilibrează aciditatea roșiilor.

Cu ce se servește

Moussaka libaneză este delicioasă alături de:

lipie orientală sau manakish cu za’atar;

pâine prăjită cu usturoi;

orez simplu;

couscous;

salată de castraveți și iaurt.

Preparatul poate fi servit atât cald, cât și rece, iar mulți spun că este chiar mai gustos a doua zi, după ce aromele au avut timp să se combine.

Cum diferă de moussaka grecească

Spre deosebire de varianta grecească, moussaka libaneză nu conține carne tocată și nici sos bechamel.

Este o rețetă complet vegană, bogată în fibre și proteine vegetale datorită năutului, iar prepararea într-o singură oală o face ideală pentru mesele de zi cu zi.