Românii își schimbă treptat obiceiurile alimentare, iar produsele promovate intens pe rețelele sociale ajung tot mai des în coșurile de cumpărături. Tonul, sardinele, iaurtul grecesc și laptele vegetal se numără printre alimentele care înregistrează cele mai mari creșteri de consum, potrivit ediției de primăvară a Barometrului Gustului de Sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ.

Studiul analizează produsele cumpărate de români în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și evidențiază o orientare tot mai clară către alimente considerate benefice pentru sănătate, bogate în proteine și acizi grași Omega-3.

Trendurile din social media se transformă în alegeri la raft

Datele NielsenIQ arată că produsele devenite populare pe platformele sociale influențează din ce în ce mai mult comportamentul de cumpărare.

Tonul este unul dintre marile câștigătoare ale ultimului an, cu o creștere a volumelor vândute de aproape 50% la nivelul pieței. În același timp, sardinele continuă să fie preferate de consumatori, consumul acestora fiind de peste două ori mai mare primăvara comparativ cu restul anului. Potrivit Carrefour, sardinele au devenit unul dintre cele mai viralizate produse alimentare din ultimele luni.

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Și iaurtul grecesc se află pe o pantă ascendentă. Vânzările au crescut cu 20% față de anul trecut, susținute de versatilitatea produsului și de popularitatea rețetelor care îl includ. Alături de acesta, kefirul continuă să înregistreze creșteri de două cifre.

Tot mai mulți consumatori aleg și alternative vegetale la lactate. Laptele vegetal își consolidează poziția în piață, pe fondul interesului crescut pentru alimentația fără lactoză și pentru dietele flexitariene.

„Vedem cum tendințele care prind pe rețelele sociale ajung tot mai repede în coșul de cumpărături. Astfel, produse care erau pe rafturi dintotdeauna devin populare prin recomandările creatorilor de conținut, dar și prin prisma faptului că românii sunt tot mai atenți la sănătate și caută produse care să le satisfacă nevoile nutriționale”, a declarat Gabriela Luca, Consumer & Market Insights Manager.

Legumele și fructele de sezon rămân baza cumpărăturilor

Dincolo de produsele aflate în tendințe, analiza arată că românii continuă să cumpere în principal legume și fructe de sezon.

În categoria legumelor, cele mai căutate sunt castraveții, roșiile, ridichile, salata și ciupercile. La fructe, bananele și merele rămân preferatele consumatorilor, însă kiwi înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri, în timp ce sezonul căpșunilor românești a început în forță. Carrefour anunță că a comercializat peste 70 de tone de căpșuni românești provenite de la 13 producători locali în primele trei săptămâni de la apariția lor pe rafturi.

Lactatele, carnea și ouăle domină categoria proteinelor

Lactatele continuă să reprezinte principala sursă de proteine din coșul de cumpărături, în special iaurtul grecesc și kefirul. În categoria cărnii, românii preferă în continuare puiul și porcul, iar apropierea sezonului grătarelor stimulează vânzările de ceafă și piept de porc. În același timp, ouăle provenite din sisteme free-range și cele bio sunt tot mai căutate.

Avocado și ovăzul completează coșul „sănătos”

La capitolul grăsimi sănătoase, avocado și uleiurile speciale, precum cele de nucă, arahide sau dovleac, câștigă popularitate. În categoria cerealelor integrale, ovăzul rămâne una dintre cele mai apreciate opțiuni, datorită conținutului ridicat de fibre, proteine și vitamine.

Potrivit NielsenIQ, tendința generală indică o apropiere tot mai mare între ceea ce devine popular în mediul online și ceea ce ajunge efectiv în coșurile de cumpărături, pe fondul preocupării crescânde pentru alimentație și sănătate.