G4Media și G4Food au organizat marți, 29 septembrie, dezbaterea „Antirisipa: soluții pentru economisire”, un eveniment dedicat soluțiilor concrete pe care le putem aplica în viața de zi cu zi

Dezbaterea G4Food

Panelul G4Food a fost dedicat uneia dintre cele mai concrete forme de risipă din gospodării: mâncarea care ajunge la gunoi.

„Coșul zilnic: cum cumpărăm mai deștept, gătim mai practic și aruncăm mai puțin” a abordat costul cumpărăturilor alimentare, influența promoțiilor și a prețurilor asupra deciziilor de cumpărare, planificarea meselor, folosirea alimentelor rămase și modalitățile prin care gospodăriile pot reduce cantitatea de alimente aruncate.

La panel au participat Ionuț Porcaru, Director Dezvoltare al Băncii Locale de Alimente, Florin Maxim, Fondator Hospitality Culture Institute, Valentin Krancevik, Fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro, precum și un reprezentant al ANSVSA, dr. Ramona Nicoleta Clep, Director General al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA.

Întrebat despre planul de măsuri anti-risipă, despre obligațiile legale ale operatorilor din lanțul agroalimentar, dar și despre lansarea platformei Ministerului Agriculturii și cele 8 măsuri de reducere a risipei (de exemplu, instruirea personalului, rotația stocurilor FIFO- first in first out), Valentin Krancevik, fondator valori-nutririonale.ro și risipa-alimentara.ro a explicat:

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„Anul acesta a fost puțin special. A fost primul an în care legea a intrat în vigoare cu toate obligațiile. Platforma de raportare pusă la dispoziție de Ministerul Agriculturii a fost lansată puțin târziu și operatorii din lanțul agroalimentar au avut puțin timp la dispoziție să se conformeze. Dar este important că anul acesta a fost un exercițiu Este important să înțelegem de acum ce este de făcut.

Întrebările astea le primim constant. Ce trebuie să fac? Am auzit că trebuie să fac ceva. Ce trebuie să fac cu risipa asta? Este important să își facă acest plan de diminuare a risipei alimentare. Sunt acolo 8 măsuri pe care le pot aplica. Trebuie să aleagă cel puțin două dintre acestea și să le aplice în anul de față și să ține evidența diminuării risipei pe care o fac. Este mai greu de urmărit cum diminuez risipa prin faptul că mi-am instruit personalul să nu mai arunce la fel de multă mâncare sau să facă aprovizionarea pe sistem, first in, first out și toate lucrurile de genul acesta.

Dar este important să înțeleagă că trebuie să facă lucrurile acestea și să înțeleagă beneficiile. Legea asta nu a fost făcută doar pentru încă o reglementare în domeniul Horeca, și nu numai, în toată lanțul agroalimentar. Vine și cu beneficii pentru toți cei din industrie. Aici trebuie să înțeleagă faptul că îi poate ajuta să piardă mai puțin. …este important să vezi și să-ți optimizezi business-ul, astfel încât să arunci mai puțin. Dacă totuși arunci ceva, să faci un bine cu produsele respective și te ajute și pe tine la diminuarea impozitelor pe care trebuie să le plătești. Găsești parteneri cum este Banca pentru Alimente și poți să faci lucruri bune în societate. Îți trebuie puțină cunoștință, să te informezi și să faci lucrurile. Pe 31 martie cum o să faci raportarea dacă tu nu ai ținut până atunci nimic? Și mai este ceva important.

Există restaurante sau business-uri mai mici care nu au multă risipă. Le expiră un sandwich, o porție de mâncare, un kilogram de făină. Acelea este greu să le dai către un partener logistic pentru redirecționare, dar poți să le dai către consumatorul final. Există această opțiune, există în legislație această opțiune, trebuie să îți iei o evidență și pentru aceasta. Nu trebuie să o raportezi o dată pe an, cum se întâmplă cu cele pentru parteneri logistici, dar poți să faci acest lucru. Și astfel îți și fidelizezi clienții. Mi-a rămas un ecler. Ok, îl dau, expiră mâine. Perfect, îl dau în seara asta cu titlul gratuit sau îl dau cu reducere 50%. Pentru că am văzut că măsurile acestea de reducere de 50% sunt foarte bune în retail-ul de astăzi”.