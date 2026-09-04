Recoltă de 24 de milioane de kilograme de struguri la Iași. Cotnari pregătește recoltarea 24 de ore din 24 și vrea să intre pe piața din India

Sezonul de recoltare începe în viile din Iași, iar ultimele ploi au schimbat în bine perspectivele producătorilor. Cotnari estimează o recoltă de 24 de milioane de kilograme de struguri și pregătește recoltarea mecanizată atât ziua, cât și noaptea. În paralel, producătorul ieșean își extinde planurile de export, cu Japonia deja în portofoliu și discuții deschise pentru piața din India.

Viile din Iași intră în perioada recoltării, iar producătorii își mobilizează echipele și utilajele pentru una dintre cele mai importante etape ale anului. După o perioadă în care seceta a pus presiune pe producție, ploile recente au îmbunătățit perspectivele, iar unele crame se pregătesc deja pentru un ritm de lucru continuu.

La Gramma Wines, recoltarea era planificată inițial pentru începutul săptămânii viitoare, însă prognoza meteo ar putea modifica programul. Marian Olteanu spune că, din punct de vedere calitativ, anul se anunță foarte bun, chiar dacă producția va fi afectată de lipsa apei, potrivit Ziarul de Iași.

„Ne-am propus să recoltăm luni, dar nu cred că o să rămână așa, din cauza prognozei”, a explicat acesta, potrivit Ziarul de Iași, precizând că recolta va fi probabil mai mică, dar cu struguri de calitate mai bună.

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Strugurii vor fi recoltați când sunt cât mai reci

Toate soiurile de la Gramma au avut o evoluție uniformă, iar momentul recoltării va fi ales și în funcție de temperatură. Pentru ca strugurii să ajungă în cele mai bune condiții la cramă, culesul poate începe foarte devreme dimineața, noaptea sau în a doua parte a zilei, urmând ca strugurii să fie răciți ulterior.

„Ori ne trezim foarte devreme să rămână reci strugurii, ori o să recoltăm noaptea sau în a doua parte a zilei”, a explicat Marian Olteanu.

De anul viitor, Gramma Wines va avea și o mașină de recoltat. În prezent, producătorul se bazează pe propriile echipe pentru cules, iar suprafața relativ mică îi permite să lucreze în continuare cu oameni.

„Avem și oameni, că avem suprafață mică, și dacă sunt plătiți bine îi găsim”, a spus producătorul.

Strugurii vor fi recoltați când sunt cât mai reci

Toate soiurile de la Gramma au avut o evoluție uniformă, iar momentul recoltării va fi ales și în funcție de temperatură. Pentru ca strugurii să ajungă în cele mai bune condiții la cramă, culesul poate începe foarte devreme dimineața, noaptea sau în a doua parte a zilei, urmând ca strugurii să fie răciți ulterior.

„Ori ne trezim foarte devreme să rămână reci strugurii, ori o să recoltăm noaptea sau în a doua parte a zilei”, a explicat Marian Olteanu.

De anul viitor, Gramma Wines va avea și o mașină de recoltat. În prezent, producătorul se bazează pe propriile echipe pentru cules, iar suprafața relativ mică îi permite să lucreze în continuare cu oameni.

„Avem și oameni, că avem suprafață mică, și dacă sunt plătiți bine îi găsim”, a spus producătorul.

Cotnari estimează 24 de milioane de kilograme de struguri

La Cotnari, ultimele ploi au schimbat semnificativ perspectiva asupra recoltei. Remus Deleanu, președintele Directoratului Cotnari, spune că anul a început foarte bine din punct de vedere agricol, iar precipitațiile recente au venit într-un moment important.

„Am avut un an foarte, foarte bun până prin iulie, cu precipitații și vreme foarte bună”, a declarat acesta pentru Ziarul de Iași, explicând că, în urmă cu două săptămâni, era mult mai puțin optimist.

Pentru acest an, Cotnari estimează o producție de 24 de milioane de kilograme de struguri.

Recoltarea se va face atât mecanizat, cât și manual, însă suprafața pe care vor fi folosite combinele va fi mai mare decât în anii anteriori. Utilajele vor lucra atât ziua, cât și noaptea, cu patru combine pe timpul zilei și alte patru pe timpul nopții.

„Ca în fiecare an o să mergem, în paralel, cu recoltarea mecanizată și manuală”, a precizat Remus Deleanu.

Procesarea va avea, la rândul ei, un ritm susținut, capacitatea fiind de aproximativ 1,3 milioane de kilograme de struguri pe zi.

Investițiile făcute în ultimii ani au permis extinderea suprafețelor care pot fi recoltate mecanizat, iar alte 85 de hectare vor intra în producție în perioada următoare.

Mai multă mecanizare pentru mai puțină dependență de muncitori

Strategia Cotnari urmărește reducerea dependenței de forța de muncă necesară pentru recoltarea manuală și creșterea eficienței operațiunilor.

Producătorul își propune să ajungă la 1.000 de hectare recoltate mecanizat și 750 de hectare recoltate manual, ceea ce ar permite o organizare mai stabilă a campaniei și ar reduce presiunea generată de găsirea muncitorilor sezonieri.

Cotnari vrea să crească pe piețele externe. India este următoarea țintă

Pe lângă investițiile în vie și în mecanizarea recoltării, Cotnari urmărește și extinderea pe piețele externe.

Diaspora rămâne principala piață pentru vinurile producătorului ieșean. În același timp, exporturile către Japonia au devenit deja o realitate în acest an, după discuțiile începute anul trecut.

„Cea mai mare piață este Cotnariul de diaspora”, a explicat Remus Deleanu, menționând că, de la începutul anului, compania face exporturi în Japonia și își dezvoltă organic prezența acolo.

O nouă direcție este India, unde discuțiile sunt în desfășurare de aproximativ cinci luni. Cotnari nu urmărește deocamdată volume foarte mari, ci o intrare treptată pe această piață.

Potrivit reprezentantului companiei, India este o piață cu potențial, însă strategia este una prudentă, bazată pe creștere organică și pe dezvoltarea treptată a exporturilor.

Peste 38 de milioane de litri de vin produși în județul Iași în 2025

Datele Direcției Agricole Iași arată dimensiunea sectorului vitivinicol din județ. În 2025, Iașul avea 5.107 hectare de viță-de-vie nobilă, de pe care au fost obținuți 253.896 hectolitri de vin.

La acestea se adaugă 4.055 de hectare cultivate cu soiuri hibride, care au generat anul trecut 130.471 hectolitri de vin.

În total, producția de vin a județului Iași a depășit astfel 38 de milioane de litri în 2025.

Printre principalii cultivatori se numără SC Cotnari SRL, SC Agroindustriala Bucium, SC Agro Industrial Ceres Bivolari și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Viticolă Iași.

Județul este cunoscut și pentru cramele sale, printre care Cotnari, Casa de Vinuri Cotnari, Hermeziu, Bucium, Strunga și Gramma Wines.