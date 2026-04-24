VIDEO | Tapas cu trufă neagră: Brânză de „capră fericită”/ Asezonată cu trufe și pusă pe pâine prăjită

24 apr. 2026, Rețete
Foto: G4Food

Povestea soților Tereza și Joaquim vine dintr-un mic sat din Aragon, Spania unde pasiunea s-a transformat într-o afacere de familie dedicată trufelor negre. La pensiunea lor, experiența nu este completă fără o vânătoare de trufe și o degustare pe terasă, unde ingredientele locale, extrem de simple, sunt transformate în delicatese de către Tereza și bunica familiei, în vârstă de 90 de ani.

Brânză de „capră fericită” – asezonată cu trufe negre

Unul dintre cele mai apreciate tapas-uri este cel din brânză foarte moale de capră, provenită de la animale crescute liber. De aici și numele brânzei, de „capră fericită”.

Secretul nu stă în procesarea brânzei, ci în asamblarea ei: peste brânză se toarnă ulei de măsline extravirgin, făcut în gospodărie și un strop de sare. Iar la final, se rade cu generozitate trufă neagră proaspătă.

Unsă pe pâine crocantă, această combinație oferă un echilibru perfect între cremozitatea brânzei și aroma de pământ a trufei.

