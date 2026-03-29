Beemster Royaal Grand Cru, un Gouda din Olanda maturat natural timp de 12 luni, a fost desemnată cea mai bună brânză din lume la ediția din 2026 a World Championship Cheese Contest. Produsul a obținut un scor de 98,68 puncte, depășind peste 3.300 de produse lactate evaluate pe parcursul a trei zile, conform publicației Food&Wine.

Brânza este realizată de cooperativa Cono Kaasmakers, deținută de fermieri, care are o tradiție de 125 de ani în producția de brânzeturi. Royaal Grand Cru a fost creată inițial pentru a marca desemnarea brandului Beemster ca furnizor al Casei Regale a Țărilor de Jos, titlu acordat companiilor cu o vechime de peste 100 de ani, recunoscute pentru importanța și reputația lor la nivel regional.

Directorul general de export al Beemster, Gijs Dankers, a declarat: „125 de ani de măiestrie și tradiție care duc la un titlu mondial reprezintă cea mai bună recunoaștere posibilă pentru fermierii și producătorii noștri de brânză”.

Potrivit juriului, brânza câștigătoare are „un profil bogat și intens, cu note pronunțate de nuci și accente dulci de caramel și migdale prăjite”. Calitatea laptelui a avut un rol esențial în obținerea acestui rezultat. Royaal Grand Cru este produsă din „lapte de pășune” provenit din regiunea Olanda de Nord, de la vaci hrănite cu iarbă crescută pe soluri argiloase marine, bogate în minerale.

Brânza este considerată versatilă și ușor de asociat cu diverse băuturi și preparate. Mary Caldwell, director de marketing Beemster pentru SUA și Canada, explică: „dulceața din brânză este un contrapunct plăcut pentru amăreala unui IPA”. Ea adaugă că acest Gouda este potrivit inclusiv pentru un sandwich clasic cu brânză la grătar sau chiar în combinații neașteptate, alături de biscuiți caramelizați.

În clasamentul final, Royaal Grand Cru a devansat două brânzeturi din Elveția: Appenzeller Purple Label, care a obținut 98,45 puncte, și Hardegger Käse Alter Fritz, un sortiment din lapte de capră, cu 98,41 puncte.

Producătorii din Statele Unite au obținut cele mai multe distincții Best of Class

Nu este prima distincție importantă pentru acest produs. În 2025 a câștigat medalia Super Gold la World Cheese Awards, iar în 2022 a obținut aur la aceeași competiție. În 2020 și 2022 s-a clasat, de asemenea, în categoria Best of Class la World Championship Cheese Contest.

Ediția din 2026 a competiției a reunit 3.375 de produse lactate din 25 de țări, evaluate de 56 de experți. Evenimentul este organizat o dată la doi ani, din 1957, de Wisconsin Cheese Makers Association și este considerat cea mai mare evaluare tehnică a produselor lactate din lume.

În acest an, producătorii din Statele Unite au obținut cele mai multe distincții Best of Class, în total 96. Dintre statele participante, Wisconsin a acumulat 45 de premii, urmat de New York cu 8 și Vermont cu 7. La nivel internațional, Olanda și Elveția au obținut câte 12 premii fiecare, iar Australia și Spania câte 5.