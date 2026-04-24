Untul european este adesea considerat superior celui obișnuit, însă între variantele irlandeză și franceză există diferențe importante care influențează gustul, textura și modul de utilizare în bucătărie. Un material publicat de Mashed arată că aceste deosebiri țin în special de modul de producție și de alimentația vacilor.

Atât untul irlandez, cât și cel francez fac parte din categoria unturilor europene, care au un conținut mai mare de grăsime, de regulă peste 82%. Această diferență față de untul obișnuit, care are aproximativ 80% grăsime, oferă o textură mai cremoasă și un gust mai intens.

Untul irlandez: gust „curat”, dat de iarba proaspătă

Untul irlandez este cunoscut pentru faptul că provine din laptele vacilor hrănite în principal cu iarbă. Acest aspect îi conferă o culoare galben intens, o aromă mai „curată” și ușor dulceagă, precum și o textură cremoasă și ușor de întins. Alimentația bazată pe pășuni influențează direct compoziția laptelui și, implicit, gustul final al untului.

De regulă, untul irlandez este nefermentat (sweet cream butter). Asta înseamnă că are un profil de gust mai simplu și mai puțin acid.

Untul francez: mai complex și ușor acidulat

În schimb, untul francez este adesea „cultivat”, adică produs prin fermentarea smântânii înainte de transformarea în unt. Această tehnică îi oferă un gust mai complex, note ușor acidulate sau „nucate”. Dar și o aromă mai intensă și mai sofisticată.

Untul francez este adesea preferat în patiserie, în special pentru produse precum croissantele, unde textura și structura sunt esențiale.

Textură și utilizări diferite

Diferențele de producție duc și la utilizări diferite în bucătărie:

Untul irlandez este ideal pentru întins pe pâine sau preparate simple, unde gustul de unt trebuie să iasă în evidență.

Untul francez este preferat pentru patiserie și foietaje sau sosuri fine și preparate sofisticate.

În general, unturile europene, inclusiv cele franceze, sunt apreciate pentru performanța mai bună în gătit și coacere datorită conținutului mai mare de grăsime.

Diferența dintre untul irlandez și cel francez nu ține doar de origine, ci de întregul proces de producție și de alimentația animalelor. Untul irlandez impresionează prin simplitate și cremozitate, în timp ce cel francez se remarcă prin complexitatea aromelor. Alegerea depinde, în final, de utilizare: unul este ideal pentru gustul pur, celălalt pentru rafinament culinar.