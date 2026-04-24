Reducerea contactului alimentelor cu plasticul, de la ambalaje până la ustensile, poate duce la scăderi semnificative ale substanțelor chimice din organism în doar câteva zile, arată un studiu realizat de cercetători de la University of Western Australia, potrivit abc.

Studiul, realizat pe 211 adulți, a analizat nivelul de substanțe chimice provenite din plastic în organism, în special ftalați și bisfenoli, compuși frecvent întâlniți în ambalaje alimentare și produse de uz zilnic.

Rezultatele inițiale au arătat că toți participanții aveau niveluri ridicate ale acestor substanțe, detectate prin analize de urină. Pentru a înțelege dacă expunerea poate fi redusă, cercetătorii au organizat un experiment controlat pe un grup de 60 de persoane, împărțite în mai multe categorii, în funcție de schimbările introduse în viața de zi cu zi.

Ce înseamnă „mai puțin plastic”

Participanții au fost implicați în diferite scenarii. Unii au primit alimente produse și ambalate fără contact cu plasticul, realizate în colaborare cu peste 150 de fermieri și producători.

„Am încercat să reducem expunerea la plastic în principal prin alimentație și produse de îngrijire personală”, a explicat Michaela Lucas, coordonatoarea studiului.

„Am lucrat cu peste 150 de fermieri și producători pentru a obține alimente care nu au intrat deloc în contact cu plasticul, nici în procesul de producție, nici la ambalare.”

Pentru o parte dintre participanți, mesele au fost livrate timp de o săptămână în această formă.

Schimbări și în bucătărie

Un alt grup a făcut modificări în bucătărie.

„Am făcut un audit al bucătăriei lor, le-am oferit tocătoare din lemn, ne-am asigurat că alimentele sunt depozitate în sticlă și că nu folosesc ustensile acoperite cu plastic”, a explicat Michaela Lucas.

Un al treilea grup a combinat toate aceste măsuri, alimentație fără plastic, ustensile schimbate și produse de îngrijire personală fără plastic.

Rezultatele au apărut în doar 7 zile

După doar o săptămână, rezultatele au fost clare.

În grupul care a redus expunerea în toate cele trei direcții:

nivelul ftalaților a scăzut cu peste 44%

nivelul bisfenolilor (inclusiv BPA și BPS) a scăzut cu peste 50%

Comparativ, grupul care nu a făcut nicio schimbare nu a înregistrat îmbunătățiri. Chiar și participanții care au schimbat doar alimentația sau doar ustensilele au prezentat scăderi măsurabile.

De unde vin aceste substanțe

Ftalații se regăsesc în plasticele moi, folii alimentare sau ambalaje flexibile, dar și în produse precum detergenții.

Bisfenolii sunt prezenți în plasticele dure — sticle, caserole sau cutii — dar și în interiorul multor conserve.

Aceste substanțe pot migra în alimente, mai ales în timpul depozitării sau transportului.

Cercetătorii spun că studiul este doar începutul. Următorii pași vizează stabilirea unui nivel „sigur” de expunere și înțelegerea impactului asupra sănătății, inclusiv asupra fertilității.

Ce putem face concret

Chiar și fără condițiile controlate din studiu, există câteva schimbări simple care pot reduce expunerea.

„Faceți un audit al bucătăriei. Faceți un audit atunci când mergeți la cumpărături. Evitați alimentele ultraprocesate, produsele ambalate individual și conservele, care sunt adesea căptușite cu plastic”, recomandă Michaela Lucas.

Rezultatele arată că expunerea la chimicale din plastic nu este doar o problemă pe termen lung, ci una care poate fi influențată rapid prin alegeri zilnice.

Pentru consumatori, mesajul este simplu: modul în care cumpărăm, depozităm și gătim alimentele poate avea un impact direct asupra organismului — uneori în doar câteva zile.