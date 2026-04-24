Multe dintre cele mai sănătoase comunități din lume au un numitor comun: diete bogate în ulei de măsline. Ingredientul, în special varietatea extravirgine, este plin de acizi grași și polifenoli care îl transformă într-un puternic antiinflamator.

Recent, am asistat la o degustare profesionistă organizată de Eliada – primul brand românesc de ulei de măsline grecesc – la Blitz n Roll, unde am descoperit cum un business născut dintr-un hobby de vacanță a ajuns să concureze și să bată producători istorici din bazinul mediteraneean.

O seară de educație gastronomică

Atmosfera din spațiul Blitz n Roll de pe strada Făinari s-a umplut de arome de iarbă tăiată și roșie verde în cadrul unui eveniment dedicat excelenței. Degustarea profesionistă, susținută de Cătălin Adam, președintele Asociației degustătorilor autorizați de ulei de măsline din România și cofondatorul brandului de ulei premium Eliada, a fost o veritabilă lecție de cultură culinară.

Participanții au învățat cum se degustă corect un ulei, cum se evită falsificările și ce caracteristici organoleptice definesc un produs de top. Seara s-a încheiat într-o notă relaxată, cu specialități artizanale și vinuri de la Caii de la Letea, De Matei și Olterra, subliniind ideea că uleiul de măsline de calitate este, la fel ca vinul, un produs de terroir ce merită înțeles în profunzime.

Puterea polifenolilor: De ce uleiul extravirgin este „medicament”

Uleiul de măsline este unul dintre „factorii cheie” ai beneficiilor dietei mediteraneene pentru sănătate. Dintre toate uleiurile vegetale, acesta are printre cele mai mari concentrații de grăsimi mononesaturate și polifenoli. Acidul oleic ajută la echilibrarea nivelului colesterolului și la reducerea tensiunii arteriale.

Pe lângă polifenoli, uleiul conține antioxidanți precum vitamina E și scualenul (un antioxidant natural esențial pentru protecția celulelor și sănătatea pielii), care reduc inflamația și stresul oxidativ. Studiile publicate în National Library of Medicine (PMC) sugerează că acest consum poate reduce riscul de boli de inimă și boli neurodegenerative. Mai mult, experții indică faptul că un consum zilnic de una până la patru linguri îmbunătățește controlul glicemiei și reduce riscul de diabet zaharat de tip 2.

De la consultanță pentru fonduri europene la „aur lichid” în Grecia

Povestea Eliada a început în 2019, dar rădăcinile antreprenoriale ale familiei Adam sunt mult mai vechi. Soții Adam gestionează cu succes o firmă de consultanță pentru fonduri europene, experiență care le-a oferit rigoarea necesară pentru a construi un brand de la zero într-un domeniu complet nou.

Totul a pornit din vacanțele în Grecia. Descoperind că uleiul găsit în micile livezi locale este complet diferit de cel de pe rafturile din România, au început să aducă bidoane pentru consum propriu, apoi pentru prieteni și rude. „Ceea ce a început ca o aprovizionare personală s-a transformat rapid într-o rețea de doritori”, povestește Cătălin Adam.

Trecerea de la un hobby de vacanță la un business premiat a presupus un proces de creație minuțios. Numele Eliada a fost ales ca o combinație între Grecia (Elada) și numele de familie (Adam). Atenția la detalii s-a extins și către ambalaj: sticlă de culoare închisă, esențială pentru a proteja uleiul de lumină și a-i păstra proprietățile intacte. Eticheta a fost concepută să comunice transparență totală, de la data recoltei până la varietatea măslinelor.

Deși materia primă este grecească și procesul are loc în Grecia, Eliada este un business 100% românesc prin inițiativă, strategie și investiție. Au reușit să preia un produs emblematic al Greciei și să-l aducă în România chiar la o calitate superioară.

Metoda de extracție: Secretul „Standardului de Aur”

Uleiul de măsline este extras prin zdrobirea fructelor. Procedând la temperaturi scăzute (presare la rece), se obține uleiul extravirgin. Soiurile rafinate sau amestecate sunt extrase parțial folosind căldură sau substanțe chimice, procese care distrug nutrienții.

„Uleiul extravirgin este standardul de aur datorită polifenolilor și antioxidanților”, explică fondatorul brandului. Un aspect tehnic esențial este viteza: cu cât măslinele ajung mai repede la presă (ideal în câteva ore de la culegere), cu atât aciditatea rămâne mai mică. Jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir întărește această idee: „Dacă ai un ulei de o calitate excepțională, ai deja jumătate din gustul final asigurat. Nu este un lux, ci respect pentru sănătate”.

Eticheta ca certificat de garanție: Detaliile care fac diferența între un ulei industrial și unul premium

Evaluarea originii unui ulei de măsline începe întotdeauna cu lectura atentă a etichetei, care trebuie să funcționeze ca un pașaport detaliat al produsului. Este crucial să urmărim pe lângă țara de origine și detalii specifice care fac diferența între un produs industrial și unul artizanal: data recoltei (nu doar data expirării), soiul de măsline utilizat și, extrem de important, nivelul de aciditate liberă. O etichetă incompletă, care menționează doar „amestec de uleiuri din UE”, ascunde adesea procese de rafinare chimică și un amestec de calități inferioare.

Consumatorul trebuie să urmărească trei indicatori critici pentru a evita capcanele marketingului alimentar:

Prospețimea și data recoltei: Spre deosebire de vin, uleiul de măsline nu devine mai bun odată cu trecerea timpului. Este vital să căutăm pe etichetă anul recoltei (ex: Recolta 2024/2025). Un ulei de calitate trebuie consumat, în mod ideal, în primele 12–18 luni de la producere pentru a beneficia de întregul profil de antioxidanți. Dacă eticheta menționează doar „Data expirării”, fără anul recoltei, prospețimea este incertă.

Aciditatea liberă: Acesta este cel mai important parametru chimic. Deși legea permite până la 0,8% pentru categoria extravirgin, uleiurile cu adevărat premium au o aciditate mult mai scăzută, adesea între 0,1% și 0,3%. O aciditate mică indică măsline sănătoase, culese la timp și procesate imediat.

Originea și trasabilitatea: Trebuie evitate etichetele vagi care menționează „Amestec de uleiuri din UE”. Un ulei autentic trebuie să specifice clar țara de origine (ex: Grecia), regiunea (ex: Peloponez) și, ideal, numele producătorului sau al morii.

În acest sens, brandul Eliada impune un standard de transparență care educă utilizatorul. Etichetele lor sunt veritabile fișe tehnice unde găsim nu doar regiunea și varietatea măslinelor (precum Hondroelia sau Koroneiki), ci și metodele mecanice de extracție la rece. Mai mult, prezența valorilor exacte pentru polifenoli pe etichetă – elementele care conferă acel gust ușor picant și proprietăți curative – transformă produsul dintr-un simplu ingredient într-un aliment funcțional. Această rigoare a informației pe care familia Adam o oferă pe sticlele Eliada este dovada onestității producătorului, permițând cumpărătorului să înțeleagă exact ce pune pe masă.

Ritualul degustării în patru pași

Inspirat din tehnicile profesionale, ritualul presupune:

Încălzirea: Paharul se ține în palmă pentru a elibera aromele.

Mirosul: Se caută note de iarbă tăiată, roșie verde sau anghinare. „Dacă miroase a rânced sau a pământ, uleiul este oxidat”, spune Cătălin Adam.

Sorbirea: Se aspiră aer printre dinți pentru a trimite uleiul spre spatele limbii.

Înghițirea: O senzație de arsură fină pe gât este semnul prezenței oleocantalului (sănătate pură).

Referitor la miros, ar mai fi câteva lucruri de spus. Dacă uleiul de măsline nu miroase a nimic, probabil că nici nu va avea un gust prea bun. Un ulei excelent ar trebui să miroasă verde, proaspăt, viu. E bine să-l adulmecăm înainte de a-l turna peste vreo mâncare sau în tigaie. Chiar și uleiurile de măsline odinioară vibrante pot începe să-și piardă aroma după un timp. Dacă uleiul miroase fad, este cel mai bine să-l folosiți pentru sotat, prăjit sau copt, mai degrabă decât pentru finisare. Dacă miroase rânced (sau ceros), trebuie aruncat. Nu ezitați și nu vă jucați cu sănătatea dumneavoastră. Uleiul de măsline poate fi turnat peste lucruri care altfel sunt simple, cum ar fi pâinea proaspăt friptă la grătar frecată cu usturoi, un sos savuros de iaurt cu multă lămâie și sare sau un bol cald de cartofi fierți. Cele mai bune uleiuri de măsline nu strigă. Dacă uleiul este atât de gustos pe cât ar trebui să fie, cu siguranță îl veți folosi cu mult înainte să se epuizeze.

Record de medalii și recunoaștere internațională

Eliada a devenit rapid cel mai premiat brand românesc de ulei de măsline, confirmând că românii se pot pricepe la acest business mediteraneean. Conform Consiliului Internațional al Măslinelor (IOC), standardele de calitate sunt tot mai riguroase, iar Eliada le depășește constant:

Uleiul Elixir: Medalia de Aur la Berlin GOOA 2025 și Dublă Medalie de Aur la Atena IOOC 2025.

Eliada Premium: Medalia de Platină la London IOOC 2025 (cea mai înaltă distincție).

Eliada Gold: Medalia de Aur la Berlin GOOA 2025.

Recunoaștere specială: În 2024, la Atena, Eliada Premium a fost declarat cel mai bun ulei grecesc extras din varietatea Hondroelia.

Grecia, liderul calității în Uniunea Europeană

Conform celor mai recente date din DG AGRI Dashboard și rapoartelor Consiliului Internațional al Măslinelor (IOC), Grecia își menține statutul de lider incontestabil în Uniunea Europeană, nu doar prin calitatea producției, ci și printr-un consum intern record, de aproximativ 12 kg pe cap de locuitor anual. În contrast, piața din România se află încă la un nivel de consum de sub 1 kg pe cap de locuitor, însă tendința este una de creștere.

Potrivit studiilor de piață recente și datelor Statista, sectorul uleiurilor și grăsimilor din România cunoaște o transformare profundă, segmentul premium fiind cel care dictează noile volume de import. Analizele de profil, precum studiul D’Olive, confirmă faptul că tendințele globale, orientarea către produse cu beneficii clare pentru sănătate și trasabilitate totală, încep să se reflecte puternic și în comportamentul consumatorului român.

Această disparitate statistică între Grecia și România subliniază viziunea brandului Eliada: există o nevoie acută de educare a gustului și de acces la un produs care, în bazinul mediteraneean, este considerat un aliment de bază, nu un lux. Mai mult, rapoartele europene estimează o producție mondială de peste 3 milioane de tone pentru sezonul 2025/2026, plasând din nou calitatea grecească în centrul cererii de profil, pe măsură ce românii încep să facă trecerea de la consumul de masă către investiția în longevitate.

Unde găsim uleiul Eliada

Disponibilitatea brandului pe piața locală reflectă succesul și încrederea de care se bucură produsele familiei Adam în rândul cunoscătorilor. Uleiul Eliada poate fi achiziționat direct din magazinul propriu situat în clădirea Minerva din Craiova sau prin intermediul magazinului online www.eliada.eu. Prezența sa este însă mult mai extinsă, regăsindu-se într-o rețea de parteneri selecționați: în București, la băcăniile Yama, Veche și Trotter, sau în Sibiu la Vaca Lou. Experiența Eliada continuă în brutăriile de artizanat precum Semolina din Corbeanca și Mons Melis din Craiova, dar și în locații de familie ca magazinul Radio-Taxi din Pitești sau Life Spot din Iași. Calitatea de excepție a confirmat statutul brandului ca ingredient de bază în bucătăriile restaurantelor de lux din București și Craiova,.

„Am pornit de la a aduce câteva bidoane în portbagaj, iar acum avem o rețea națională. Spiritul a rămas același: aducem ce e mai bun de acolo pentru cei de aici”, conchide Cătălin Adam. Eliada rămâne astfel o dovadă că pasiunea, combinată cu abilități antreprenoriale, poate crea un brand de referință într-o nișă competitivă.

Bonus: o rețetă în care să folosiți uleiul de măsline

Pentru a pune în valoare calitățile unui ulei de măsline extravirgin premium, vă recoman o rețetă simplă de salată:

Salată Iceberg Crocantă cu Pui și Porumb

Ingrediente: O salată Iceberg mică, un piept de pui la grătar (tăiat fâșii), doi ardei grași, câteva fire de ceapă verde și o jumătate de conservă de porumb.

Preparare: Salata se spală și se taie în bucăți potrivite într-un bol încăpător. Se adaugă legumele tăiate fâșii și pieptul de pui răcit.

Secretul unui dressing perfect cu ulei de măsline

Un dressing reușit fixează aromele pe frunzele de salată:

Vinaigrette Elegantă: Un amestec simplu de ulei de măsline extravirgin și oțet balsamic (sau de mere), asezonat cu sare, piper și o linguriță de muștar Dijon pentru cremozitate. Dressing Dulce-Acrișor: Combinați suc proaspăt de lămâie, puțină miere și ulei de măsline pentru o notă aromatică ușoară. Dressing cu Iaurt și Parmezan: Pentru o textură mai bogată, amestecați iaurt grecesc, ulei de măsline, parmezan ras, un cățel de usturoi zdrobit și suc de lămâie.

Adăugați dressingul chiar înainte de servire pentru a păstra frunzele de Iceberg proaspete și ferme.