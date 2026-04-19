Tereza și Joaquim au început, în urmă cu mulți ani, un business cu trufe negre, în micul lor sat din Aragon, în nordul Spaniei.

Business-ul cu trufe negre în Aragon

Au facut apoi o pensiune cu câteva camere pentru iubitori de natură, liniște, pădure și experiențe inedite, precum vânătoarea de trufe cu câinele.

Am fost la o astfel de vânătoare într-un sfârșit de săptămână, iar la final am fost invitați la o degustare de tapas (aperitive spaniole), asezonate cu trufe. Totul pregătit în bucătaria proprie de Tereza și bunica familiei (90 de ani și extrem de activă), cu ingrediente super simple și rețete locale, „înnobilate” cu arome de trufă neagră.

Masa s-a pus pe terasa familiei

Meniul este „povestit” de fiul cel mare al famiei: „Brânză de „capră fericită”, este o brânză foarte moale cu ulei de casă, sare și trufe rase deasupra. Brânza nu este trufată ca atare, ci pur și simplu trufa va fi rasă deasupra ei. Are un gust foarte bun, iar unsă pe pâine, este cea mai bună”. Și, da confirm, că era o bunătate.

„Aici avem toast-urile cu trufe rase și amestecate cu ulei. Nu știu care e concentrația de ulei și trufe, chef(a) știe. De asemenea, are o aromă foarte, foarte intensă”, continuă amfitrionul nostru.

„Încearcă-le, stai jos și pune-ți și un pahar de vin”.

Următorul fel de tapas: ouă ochiuri aromatizate cu trufă. „ Cum am spus și de dimineața, sunt (ouă, împreună cu) trufe de 6 zile, tinute într-un borcan cu hârtie, pentru a absorbi umiditatea. Iar oul, având coaja poroasă, absoarbe foarte bine aroma. Pentru mine este locul unde se simte cel mai mult gustul trufei”.

Piure de cartofi trufat după rețeta locală

„Vom încerca și piureul de cartofi trufat, care, pentru mine, spune Joaquim, este tapas-ul

care îmi place cel mai mult.” E vorba de un piure de cartofi clasic, amestecat însă cu trufă rasă și gălbenuș de ou, după o rețetă a locului. În Aragon și Catalonia acest tip de piure de cartofi amestecat și cu alte ingrediente este ceva tradițional.

Din păcate am ratat filmarea. Peste piure venea și un ou prăjit de prepeliță, iar deasupra trufă rasă. Din nou. Într-adevăr, o bunătate.

Desertul, tot cu trufe

La desert am primit un fel de cremă la pahar, spaniolii îi spun natillas, dar adaptată situației. Nu avea zahăr, ci trufă rasă foarte fin. Un gust ciudat, care sincer nu m-a încântat, iar Tereza recunoaște că nu e un preparat pe placul oricui.

Dincolo de mâncare, atmosfera a fost farmecul principal. Practic am petrecut o zi de sfârșit de săptămâna ca în familie, fără să fi fost cu familia. Mulțumim, Casa el Frances!