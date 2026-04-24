Miele prezintă la Milano Design Week 2026 o nouă viziune asupra bucătăriei: un spațiu care se adaptează utilizatorului

24 apr. 2026, Articole / Reportaje
Miele prezintă la Milano Design Week 2026 o nouă viziune asupra bucătăriei: un spațiu care se adaptează utilizatorului

În cadrul Milano Design Week 2026, Miele prezintă conceptul „Designed to Move with You”, o nouă viziune asupra bucătăriei ca spațiu conectat, intuitiv și adaptiv, gândit să țină pasul cu ritmul și nevoile în continuă schimbare ale utilizatorilor. Conceptul este prezentat atât în cadrul EuroCucina, cât și la Miele Experience Center din Milano, recent renovat.

Prin această direcție, Miele propune o abordare în care bucătăria nu mai este privită ca un spațiu fix, ci ca un ecosistem care răspunde mai bine stilului de viață contemporan – de la locuințe urbane compacte până la nevoia de flexibilitate, tehnologie intuitivă și experiențe personalizate.

Această viziune este susținută de noile inovații din portofoliul Miele. Printre acestea se numără plita cu inducție KM 8000, echipată cu M Sense Cookware, care permite un control mai precis al gătitului prin intermediul vaselor inteligente cu senzori integrați, precum și CulinaryCoach, noul asistent bazat pe inteligență artificială din aplicația Miele. Acesta oferă recomandări personalizate, răspunde la întrebări legate de preparare și transmite setările potrivite direct către aparatele conectate, pentru o experiență de gătit mai intuitivă și mai personală.

La Miele Experience Center din Brera Design District, brandul aduce această viziune și într-o zonă dedicată locuirii compacte, prin conceptul „Miele Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich”. Acesta arată cum bucătăria poate reuni, într-o singură unitate compactă, funcții de gătit, depozitare și living, adaptându-se diferitelor momente ale zilei și noilor realități ale spațiului urban.

Prin prezența sa la Milano Design Week 2026, Miele explorează felul în care designul, tehnologia și funcționalitatea pot redefini bucătăria ca spațiu de viață flexibil, capabil să evolueze odată cu utilizatorii săi.

