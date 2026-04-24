Patru persoane au fost trimise în judecată la Cluj-Napoca într-un dosar de fraudă cu fonduri europene destinate tinerilor fermieri. Ancheta este coordonată de Parchetul European, instituția responsabilă cu investigarea fraudelor care afectează bugetul Uniunii Europene. Potrivit procurorilor europeni, inculpații sunt acuzați că au încercat să obțină ilegal fonduri în valoare de 115.000 de euro, bani cofinanțați prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Din această sumă, aceștia ar fi reușit să încaseze efectiv aproximativ 45.000 de euro, potrivit EPPO.

Ancheta arată că cei patru au depus documente false și inexacte la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, instituția care gestionează fondurile europene pentru dezvoltare rurală în România. Scopul ar fi fost obținerea ilegală a finanțării destinate tinerilor fermieri.

Nu au acționat singuri

Procurorii susțin că inculpații nu au acționat singuri. Aceștia ar fi fost sprijiniți de alte două persoane, care ofereau servicii de consultanță pentru accesarea fondurilor europene. Cele două persoane ar fi emis certificate false de calificare profesională, atestând în mod fictiv că beneficiarii au urmat cursuri de „lucrător calificat în creșterea animalelor”. Această calificare era o condiție obligatorie pentru obținerea finanțării.

În cazul celor doi consultanți, situația juridică este diferită. Aceștia au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și au solicitat aplicarea unor proceduri simplificate de judecată. Acordurile au fost deja înaintate instanței din Cluj în luna martie 2026.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei patru inculpați principali riscă pedepse cu închisoarea de până la șapte ani.

Bunuri puse sub sechestru

Pentru recuperarea prejudiciului estimat adus bugetului Uniunii Europene, autoritățile au dispus anterior măsuri asigurătorii. În cadrul anchetei au fost puse sub sechestru o locuință și mai multe terenuri, evaluate la aproximativ 170.000 de euro.

Dosarul evidențiază din nou vulnerabilitățile din sistemul de accesare a fondurilor europene, dar și rolul rețelelor de consultanță în facilitarea unor astfel de fraude. Ancheta este în curs, iar decizia finală aparține instanței.