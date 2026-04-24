Dezechilibrele hormonale nu apar peste noapte, ci sunt strâns legate de stilul de viață, susțin specialiștii. Alimentația, nivelul de stres și mediul în care trăim influențează direct funcționarea sistemului endocrin, iar unele obiceiuri aparent banale pot avea efecte pe termen lung.

Medicul endocrinolog Vlad Rădulescu a explicat în cadrul emisiunii Fântâna de sănătate realizată de nutriționistul Tania Fântână la G4Food că nu doar ceea ce mâncăm contează, ci și contextul în care trăim și ne desfășurăm activitățile zilnice. „Dezechilibrele hormonale au o legătură directă cu stilul nostru de viață. Nu doar alimentația, ci și stresul sau mediul în care trăim influențează sistemul endocrin”, explică acesta.

Micul dejun, un element-cheie pentru echilibrul hormonal

Una dintre cele mai frecvente greșeli este săritul peste micul dejun, avertizează medicul endocrinolog Vlad Rădulescu. Acesta subliniază că prima masă a zilei are un rol important în reglarea hormonilor.

„Imediat după trezire, în intervalul de 30–60 de minute, un mic dejun sănătos poate ajuta la reglarea nivelului de cortizol”, spune medicul. Cortizolul, hormonul stresului, este în mod natural crescut dimineața pentru a ajuta organismul să înceapă activitatea zilnică. Problema apare atunci când acest nivel rămâne ridicat pe parcursul întregii zile. „Ideal este ca acest nivel de cortizol să nu rămână crescut până seara, iar alimentația corectă de dimineață contribuie la acest echilibru”, explică specialistul.

Ce înseamnă un mic dejun corect

Potrivit medicului, un mic dejun echilibrat trebuie să conțină proteine, grăsimi sănătoase, carbohidrați complecși, nerafinați. Această combinație ajută la menținerea unui nivel stabil al glicemiei și previne fluctuațiile bruște de energie.

În schimb, exemplele clasice precum „croissant și cafea” nu sunt considerate variante potrivite. „Un mic dejun de tip italian sau franțuzesc, cu un croissant și o cafea, nu este neapărat ideal”, punctează Rădulescu.

Crononutriția și regula echilibrului

Medicul introduce și conceptul de crononutriție, care se referă la momentul în care mâncăm, nu doar la ce mâncăm. Ritmul meselor poate influența funcționarea organismului la fel de mult ca alegerea alimentelor.

În același timp, el recomandă o abordare echilibrată, bazată pe regula 80/20. „80% din timp ar trebui să avem o alimentație corectă, iar 20% ne putem permite mici abateri”, spune medicul.

„Mănânc sănătos, dar mă îngraș”

Un alt aspect important este percepția greșită asupra alimentației sănătoase. Mulți oameni cred că dacă aleg alimente sănătoase, pot consuma orice cantitate fără consecințe. „Sunt o mulțime de alimente sănătoase care au un aport caloric mare. Nu este vorba doar de cantitate, ci și de calitate”, avertizează specialistul. Astfel, echilibrul dintre valoarea nutrițională și aportul caloric devine esențial pentru menținerea sănătății și a greutății.

Specialiștii subliniază că echilibrul hormonal depinde de un ansamblu de factori, în care alimentația joacă un rol central, dar nu exclusiv. Rutina zilnică, gestionarea stresului și momentul meselor sunt la fel de importante.

Un stil de viață echilibrat, care include mese regulate și corect structurate, poate contribui semnificativ la menținerea sănătății sistemului endocrin și la prevenirea dezechilibrelor hormonale.