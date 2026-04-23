Sf. Gheorghe nu e doar al românilor sau al ortodocșilor. În aceeași zi, în Catalonia, este sărbătorit Sant Jordi, care și aici a omorât dragonul (balaurul) și a oferit un trandafir roșu fetei iubite.

În fiecare an, pe 23 aprilie, Catalonia se transformă, în același timp, într-o imensă librărie în aer liber și o florărie care oferă trandafiri roșii. Este o zi cu semnificație religioasă și legendară, dar și ziua în care cultura și dragostea se contopesc în darurile oferite celor dragi: cărți și trandafiri.

Legenda dragonului în Catalonia

Povestea pe care o spun catalanii este ce a cavalerului Jordi, care a salvat o prințesă de furia unui dragon care teroriza un mic regat din apropierea Tarragonei. Ucigând fiara cu sabia sa, din sângele curs pe pământ a răsărit un trandafir roșu ca focul, pe care cavalerul i l-a dăruit tinerei salvate.

De aici s-a născut gestul simbolic care dăinuie și astăzi: bărbatul oferă un trandafir (simbolul iubirii), iar femeia îi dăruiește în schimb o carte (simbolul eternității și al cunoașterii). Astăzi, tradiția s-a modernizat, iar schimbul de cadouri se face între prieteni, colegi sau membri ai familiei, indiferent de gen.

Strada devine neîncăpătoare pentru atâtea cărți și flori

Pe 23 aprilie, marile bulevarde, precum celebra La Rambla din Barcelona, dar și străzi din fiecare cartier sau orășel, devin neîncăpătoare. Este ziua în care scriitorii ies în stradă pentru a da autografe, iar cozile la tarabele cu cărți demonstrează că lectura este încă o pasiune vie în Spania. Pentru librari și florari, este cel mai important moment al anului, străzile fiind inundate de mii de trandafiri și ultimele noutăți editoriale.

Sărbătoare dulce: flori și dragoni de ciocolată, prăjituri tematice

Nicio sărbătoare catalană nu este completă fără o componentă gastronomică pe măsură. De Sant Jordi, cofetăriile și patiseriile se întrec în creativitate:

Se coc dulciuri artizanale, apar trandafiri și dragoni modelați din zahăr sau ciocolată, acadele tematice și biscuiți decorați cu motive medievale.

Cafenelele sunt decorate festiv și propun preparate dedicate zilei.

Pâine în culorile drapelului catalan

Un preparat aparte este pâinea de Sant Jordi. Pâine artizanală catalană tipică zilei de 23 aprilie, creată în 1989 de către brutarul barcelonez Eduard Crespo.

Această pâine se numește Pa de Sant Jordi și este foarte specială: atunci când este tăiată, feliile redau culorile steagului catalan (senyera). Galbenul este dat de brânza tip Mahón, iar dungile roșii sunt făcute din sobrassada (un cârnat tradițional picant). Adesea, rețeta include și nuci pentru un plus de textură.

O sărbătoare politizată în ultimii ani

Povestea lui Sant Jordi era inițial, ca pretutindeni, inclusiv în România, o poveste populară venită dintr-o credință religioasă. Catalonia, spre deosebire de alre regiuni ale Spaniei, este o zonă extrem de progresistă, tradițional de stâng, cu o istorie apropiată de curentele marxiste, iar religia și credința au scăzut exponențial după căderea lui Franco până în zilele noastre.

Din vechea poveste a Sf. Gheorghe catalan, a rămas doar dragonul, ca figură centrala a tradiției populare locale. Dragonii sunt pretutindeni la sărbătorile locale, transformați în mașinării care cu adevărat scuipă foc și împrăștie artificii.

Iar trandafirii au rămas majoritar roșii, dar pe alocuri s-au mai îngălbenit, galbenul fiid simbolul celor care susțin independența Cataloniei față de Spania.

Dincolo de alte detalii și controverse, spanioli sau catalani, oamenii se distrează și se simt bine și oferă și primesc daruri cu orice prilej. Sant Jordi este despre plăceril simple: bucuria de a citi o poveste bună în timp ce savurezi o ciocolată artizanală, înconjurat de parfumul proaspăt de trandafiri de primăvară.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sf. Gheorghe!