Alimente care pot accentua migrenele/ Neurolog: Dacă suferi de astfel de afecțiuni evită vinul roșu, ciocolata sau brânza maturată 

31 mart. 2026, Nutriție
Foto: Freepik
Cuprins
  1. Prin ce se diferențiază migrena de cefaleea comună
  2. Legătura dintre alimentație și crizele de migrenă
  3. Rolul stilului de viață în prevenția migrenei
  4. Opțiuni de tratament

Migrena nu este o durere de cap obișnuită, ci o afecțiune neurologică intensă care necesită oprirea activităților zilnice. Neurologul spaniol Juan Manuel Ceballos susține că  pentri a controla această afecțiune e nevoie atât de medicație, cât și de gestionarea factorilor externi, scrie ABC.

Prin ce se diferențiază migrena de cefaleea comună

Spre deosebire de o durere de cap standard, migrena este însoțită de simptome specifice:

  • Fotofobie: Sensibilitate ridicată la lumină.

  • Fonofobie: Intoleranță la zgomote.

  • Simptome gastrointestinale: Greață și vărsături.

  • Intensitate: Durerea este severă și necesită adesea intervenție farmacologică imediată.

Legătura dintre alimentație și crizele de migrenă

Anumite alimente conțin substanțe care stimulează sistemul nervos sau dilată vasele de sânge, declanșând episoadele dureroase. Cele mai frecvente sunt:

  1. Vinul roșu: Conține compuși care pot intensifica durerea.

  2. Ciocolata: Identificată des ca factor declanșator în analizele clinice.

  3. Brânzeturile maturate: Procesul de fermentare generează substanțe care favorizează migrena.

Pacienții trebuie să își observe reacțiile și să elimine din dietă alimentele care preced crizele.

Rolul stilului de viață în prevenția migrenei

Sistemul nervos al persoanelor care suferă de migrenă reacționează negativ la schimbările bruște. Prevenția se bazează pe:

  • Rutina somnului: Respectarea acelorași ore de odihnă.

  • Activitatea fizică: Sportul eliberează endorfine, care funcționează ca analgezice naturale.

Opțiuni de tratament

Medicina actuală utilizează două strategii:

  • Tratamentul simptomatic: Se administrează exact la debutul durerii pentru a opri criza.

  • Tratamentul preventiv: Este indicat persoanelor cu episoade frecvente, având scopul de a rări numărul crizelor și de a scădea intensitatea acestora.

Monitorizarea factorilor declanșatori (precum alimentele sau alcoolul) reprezintă primul pas esențial în reducerea impactului migrenei asupra vieții calitative.

 

Pe aceeași temă

Nutriție
31 mart.
Greșeala pe care o faci când bei cafea / Specialiștii avertizează că băutura poate reduce efectul unor pastile pe care le iei zilnic
Greșeala pe care o faci când bei cafea / Specialiștii avertizează că băutura poate reduce efectul unor pastile pe care le iei zilnic
Nutriție
31 mart.
Cum își îngrijește un părinte medic copilul răcit și ce îi dă să mănânce / Dr. Mirel Mogoș doboară mituri și recomandă iaurt rece și înghețată, la durerea în gât, și interzice sucurile de citrice
Cum își îngrijește un părinte medic copilul răcit și ce îi dă să mănânce / Dr. Mirel Mogoș doboară mituri și recomandă iaurt rece și înghețată, la durerea în gât, și interzice sucurile de citrice
Nutriție
30 mart.
Un aport ridicat de carne neprocesată ar putea juca un rol protector împotriva declinului cognitiv (studiu)
Un aport ridicat de carne neprocesată ar putea juca un rol protector împotriva declinului cognitiv (studiu)
Nutriție
30 mart.
Ce au în comun cele mai sănătoase diete din lume. Recomandările experților de la Harvard
Ce au în comun cele mai sănătoase diete din lume. Recomandările experților de la Harvard
Nutriție
30 mart.
Ce mănâncă adolescenții le poate influența sănătatea mintală mai mult decât se credea. Dietele echilibrate, asociate cu mai puține simptome depresive
Ce mănâncă adolescenții le poate influența sănătatea mintală mai mult decât se credea. Dietele echilibrate, asociate cu mai puține simptome depresive

Cele mai noi articole

Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază/ Măsura este valabilă până la 30 iunie
Guvernul a adoptat, marţi, Ordonanţa de urgenţă pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază/ Măsura este valabilă până la 30 iunie
Prețul cărnii de miel în Salaj nu va depăși 50 Ron/ Kg, la fel ca și anul trecut/ Administrator abator: Va fi chiar mai mic decât anul trecut, dacă luăm în considerare creşterea preţului de achiziţie a mieilor şi inflaţia
Prețul cărnii de miel în Salaj nu va depăși 50 Ron/ Kg, la fel ca și anul trecut/ Administrator abator: Va fi chiar mai mic decât anul trecut, dacă luăm în considerare creşterea preţului de achiziţie a mieilor şi inflaţia
Administratorii unei firme din Bihor, sub control judiciar pentru înşelăciune cu cereale din Ucraina / Prejudiciul este în valoare de 847.000 euro
Administratorii unei firme din Bihor, sub control judiciar pentru înşelăciune cu cereale din Ucraina / Prejudiciul este în valoare de 847.000 euro
Sprijin financiar de urgență, cerut la Tulcea doar de 6 pomicultori afectați de îngheţul târziu din primăvara anului trecut / Despagubiri de până la 2.000 de euro pe hectar
Sprijin financiar de urgență, cerut la Tulcea doar de 6 pomicultori afectați de îngheţul târziu din primăvara anului trecut / Despagubiri de până la 2.000 de euro pe hectar
Record dulce înainte de Paște/ Cel mai mare ou de ciocolată din lume cântărește 55 de kilograme
Record dulce înainte de Paște/ Cel mai mare ou de ciocolată din lume cântărește 55 de kilograme