Migrena nu este o durere de cap obișnuită, ci o afecțiune neurologică intensă care necesită oprirea activităților zilnice. Neurologul spaniol Juan Manuel Ceballos susține că pentri a controla această afecțiune e nevoie atât de medicație, cât și de gestionarea factorilor externi, scrie ABC.

Prin ce se diferențiază migrena de cefaleea comună

Spre deosebire de o durere de cap standard, migrena este însoțită de simptome specifice:

Fotofobie: Sensibilitate ridicată la lumină.

Fonofobie: Intoleranță la zgomote.

Simptome gastrointestinale: Greață și vărsături.

Intensitate: Durerea este severă și necesită adesea intervenție farmacologică imediată.

Legătura dintre alimentație și crizele de migrenă

Anumite alimente conțin substanțe care stimulează sistemul nervos sau dilată vasele de sânge, declanșând episoadele dureroase. Cele mai frecvente sunt:

Vinul roșu: Conține compuși care pot intensifica durerea. Ciocolata: Identificată des ca factor declanșator în analizele clinice. Brânzeturile maturate: Procesul de fermentare generează substanțe care favorizează migrena.

Pacienții trebuie să își observe reacțiile și să elimine din dietă alimentele care preced crizele.

- articolul continuă mai jos -

Rolul stilului de viață în prevenția migrenei

Sistemul nervos al persoanelor care suferă de migrenă reacționează negativ la schimbările bruște. Prevenția se bazează pe:

Rutina somnului: Respectarea acelorași ore de odihnă.

Activitatea fizică: Sportul eliberează endorfine, care funcționează ca analgezice naturale.

Opțiuni de tratament

Medicina actuală utilizează două strategii:

Tratamentul simptomatic: Se administrează exact la debutul durerii pentru a opri criza.

Tratamentul preventiv: Este indicat persoanelor cu episoade frecvente, având scopul de a rări numărul crizelor și de a scădea intensitatea acestora.

Monitorizarea factorilor declanșatori (precum alimentele sau alcoolul) reprezintă primul pas esențial în reducerea impactului migrenei asupra vieții calitative.