Peștele spadă rămâne una dintre opțiunile apreciate în bucătăria mediteraneană, datorită texturii ferme și gustului discret, care permite combinații echilibrate. Preparat corect, pe o plită bine încinsă, capătă o crustă ușor rumenită la exterior și rămâne suculent în interior.
Alături de un piure fin de păstârnac și un sos proaspăt de lămâie, rezultatul este un preparat potrivit atât pentru acasă, cât și pentru un meniu de restaurant.
Păstârnacul și cartoful se curăță, se taie cuburi și se fierb în apă cu sare până devin foarte moi. Se scurg bine, apoi se pasează împreună cu untul și smântâna până se obține un piure fin. Se potrivește de sare și se păstrează cald.
Pentru sos, sucul de lămâie se amestecă cu muștarul, apoi se încorporează treptat uleiul de măsline, până capătă consistență ușor cremoasă. Se asezonează cu sare și piper.
Fileurile de pește spadă se tamponează cu hârtie absorbantă, se asezonează și se ung ușor cu ulei. Se gătesc pe o plită încinsă, câte 5 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime. Este important ca suprafața să fie bine încinsă, pentru a sigila rapid peștele și a păstra suculența în interior.
Pentru servire, piureul de păstârnac se așază pe farfurie, peste el se pune fileul de pește, iar deasupra se adaugă sosul de lămâie. Se poate completa cu verdețuri proaspete pentru un plus de prospețime.
Platingul a fost realizat de Iulian Chivu, Executive Chef Gastronometro, și de Chef Traian Galleguillos, în cadrul unui eveniment de lansare a unui catalog cu produse spaniole, care vor fi disponibile permanent în METRO și care vin în întâmpinarea nevoilor industriei HoReCa.
