VIDEO | Pește spadă cu piure de păstârnac și sos de lămâie / Rețetă simplă, cu tehnică de restaurant

23 apr. 2026, Rețete
Foto: G4Food

Peștele spadă rămâne una dintre opțiunile apreciate în bucătăria mediteraneană, datorită texturii ferme și gustului discret, care permite combinații echilibrate. Preparat corect, pe o plită bine încinsă, capătă o crustă ușor rumenită la exterior și rămâne suculent în interior.

Alături de un piure fin de păstârnac și un sos proaspăt de lămâie, rezultatul este un preparat potrivit atât pentru acasă, cât și pentru un meniu de restaurant.

Ingrediente (2 porții)

Pentru pește:

  • 2 fileuri de pește spadă
  • sare, piper
  • ulei de măsline

Pentru piureul de păstârnac:

  • 400 g păstârnac
  • 1 cartof mediu
  • 30 g unt
  • 50 ml smântână pentru gătit
  • sare

Pentru sosul de lămâie:

  • sucul de la o lămâie
  • 1 linguriță de muștar Dijon
  • 50 ml ulei de măsline
  • sare, piper

Mod de preparare

Păstârnacul și cartoful se curăță, se taie cuburi și se fierb în apă cu sare până devin foarte moi. Se scurg bine, apoi se pasează împreună cu untul și smântâna până se obține un piure fin. Se potrivește de sare și se păstrează cald.

Pentru sos, sucul de lămâie se amestecă cu muștarul, apoi se încorporează treptat uleiul de măsline, până capătă consistență ușor cremoasă. Se asezonează cu sare și piper.

Fileurile de pește spadă se tamponează cu hârtie absorbantă, se asezonează și se ung ușor cu ulei. Se gătesc pe o plită încinsă, câte 5 minute pe fiecare parte, în funcție de grosime. Este important ca suprafața să fie bine încinsă, pentru a sigila rapid peștele și a păstra suculența în interior.

Pentru servire, piureul de păstârnac se așază pe farfurie, peste el se pune fileul de pește, iar deasupra se adaugă sosul de lămâie. Se poate completa cu verdețuri proaspete pentru un plus de prospețime.

Platingul a fost realizat de Iulian Chivu, Executive Chef Gastronometro, și de Chef Traian Galleguillos, în cadrul unui eveniment de lansare a unui catalog cu produse spaniole, care vor fi disponibile permanent în METRO și care vin în întâmpinarea nevoilor industriei HoReCa.

Călătorii Culinare
23 apr.
VIDEO FOTO | Sfântul Gheorghe la Barcelona/ Trandafiri pe casa lui Gaudi, ciocolată în formă de dragon și pâine în culorile steagului catalan
Disputandum
22 apr.
VIDEO | De ce este șofranul iranian cel mai scump din lume: „150.000 de flori pentru un kilogram”. Chef Mehrzad Moghazehi dezvăluie cum se folosește corect acest condiment valoros
Rețetele Juanitei
20 apr.
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Salată cu măr, leurdă și rădăcinoase/ Totul servit cu cartof dulce și sos de iaurt/ O idee simplă de preparat fresh
Connoisseur fără ifose
20 apr.
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 73): De ce e nevoie de o schimbare a modului în care vinurile sunt organizate la raft: „Actualul sistem pune piedici consumatorului”
ABC în bucătărie
19 apr.
VIDEO | ABC în bucătărie | Cum congelăm ouăle fierte/ Află ce poți congela și ce nu/ Cum să le congelezi și decongelezi corect și alte trucuri care te ajută să eviți risipa de mâncare

Mâncare caldă în vitrine improprii și frigidere murdare, în „principalul aeroport din țară”/ Amenzi de 50.000 de lei date de ANPC la aeroportul Henri Coandă
Gura Vadului devine prima stațiune oenoturistică oficială din țară, pentru a atrage turiști dornici de experiențe autentice, degustări rafinate și peisaje pitorești
18 lupi otrăviți într-o săptămână în Italia/ „Cea mai gravă crimă împotriva faunei din ultimul deceniu”
Cine este Tánczos Barna, propunerea premierului de ministru interimar la MADR/ Fostul fermier, actualmente viceprim-ministrul Tánczos Barna, a gestionat o fermă cu vaci de lapte
Nestlé Spania anunță concedierea a peste 300 de angajați/ Măsura vizează personalul din birouri, echipele de vânzări, centrele de distribuție și câteva unități de producție