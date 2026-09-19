Dulapurile din bucătărie, mai ales cele aflate în apropierea aragazului sau a plitei, ajung în timp să aibă o peliculă lipicioasă de grăsime. Uneori, o simplă ștergere nu mai este suficientă, iar tentația este să cumperi un degresant puternic și să freci suprafața până când petele dispar.

Înainte de asta, merită încercată o soluție mult mai simplă: apă caldă și câteva picături de detergent de vase.

Detergentul de vase este conceput să îndepărteze grăsimea, iar această combinație este recomandată de specialiști pentru curățarea mai multor tipuri de dulapuri de bucătărie. Important este însă și modul în care o folosești, pentru a nu deteriora finisajul, potrivit Goodhousekeeping.

Cum cureți dulapurile fără să le strici

Începe cu o lavetă din microfibră și o cantitate mică de apă caldă în care ai pus câteva picături de detergent de vase.

Nu pulveriza soluția direct pe dulap. Înmoaie laveta în soluție și stoarce-o foarte bine. Trebuie să fie umedă, nu udă.

Șterge apoi suprafața, insistând în zonele unde s-a acumulat grăsime, în special în apropierea plitei, dar și în jurul mânerelor și butoanelor, unde se adună frecvent murdărie și urme de grăsime.

Dacă pelicula este veche și lipicioasă, nu este nevoie să freci mai tare. Pentru petele persistente, Lowe’s recomandă să ții pentru aproximativ 15-30 de secunde laveta umedă și îmbibată cu soluție de săpun pe zona respectivă, apoi să ștergi delicat. Dacă pata nu dispare, poți repeta procesul în loc să insiști prin frecare.

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După ce ai îndepărtat grăsimea, treci suprafața cu o altă lavetă curată, umezită doar cu apă, pentru a îndepărta urmele de detergent.

La final, șterge imediat dulapurile cu o lavetă uscată din microfibră, mai ales în zona îmbinărilor și a marginilor.

De ce nu trebuie să îmbibi dulapurile cu apă

Apa în exces poate fi o problemă, mai ales pentru lemn și pentru zonele unde finisajul este deteriorat.

Lowe’s recomandă ca soluția să fie aplicată pe lavetă, nu direct pe mobilier, și avertizează că lemnul neprotejat poate absorbi umezeala, ceea ce poate duce la deformare sau deteriorare.

Și în cazul dulapurilor laminate trebuie evitată apa în exces. Umezeala poate ajunge sub suprafața laminată și poate provoca umflarea sau desprinderea acesteia, potrivit MarthaStewart.

Ce faci dacă grăsimea este foarte veche

Când stratul de grăsime s-a acumulat de-a lungul lunilor, nu este neapărat o idee bună să treci direct la produse mai agresive.

Încearcă mai întâi aceeași soluție de apă caldă și detergent de vase și repetă curățarea. Pentru petele încăpățânate, o lavetă umedă și călduță ținută câteva zeci de secunde pe suprafață poate ajuta la înmuierea reziduului, după care acesta poate fi îndepărtat mai ușor.

Good Housekeeping recomandă, de asemenea, detergent de vase și apă pentru îndepărtarea grăsimii de pe dulapuri și sugerează folosirea unei lavete umede, dar nu excesiv de ude, urmată de clătirea reziduurilor și uscarea suprafeței.

Lemn, laminat sau suprafață vopsită?

Nu toate dulapurile trebuie tratate identic.

Pentru dulapurile din lemn, apa în exces, substanțele agresive și bureții abrazivi pot afecta finisajul. Lowe’s recomandă detergenți blânzi și evitarea produselor precum înălbitorul sau amoniacul.

Pentru suprafețele laminate, frecarea agresivă și produsele abrazive pot produce zgârieturi sau pot afecta finisajul. Martha Stewart recomandă apă caldă, câteva picături de detergent de vase și o lavetă din microfibră, urmate de clătire și uscare.

Dacă nu știi exact ce tip de finisaj au dulapurile, testează întotdeauna soluția pe o zonă mai puțin vizibilă înainte de a curăța întreaga suprafață.

Ce să nu faci

Nu folosi din prima produse foarte agresive și nu freca suprafața cu bureți abrazivi.

În cazul dulapurilor laminate, produsele abrazive pot zgâria suprafața, iar umezeala excesivă poate afecta marginile și îmbinările.

Nici oțetul nu este o soluție universală. Deși poate fi folosit pe anumite suprafețe, Martha Stewart recomandă evitarea lui pe anumite tipuri de lemn, în special lemnul neetanșat, ceruit sau uleiat, precum și pe finisajele vopsite delicate, deoarece aciditatea poate afecta stratul protector.

De ce apare pelicula lipicioasă

Grăsimea nu ajunge doar sub forma unor stropi vizibili pe dulapuri. În timpul gătitului, particulele și vaporii proveniți de la alimente și uleiuri se pot depune pe suprafețele din jurul plitei.

În timp, peste această peliculă se pot prinde praful și alte particule, iar rezultatul este acel strat lipicios pe care îl simți atunci când treci mâna peste ușa dulapului.

De aceea, curățarea regulată este mai simplă decât încercarea de a îndepărta, după luni de zile, un strat gros de grăsime acumulată.

Așadar, înainte să cumperi un degresant nou, încearcă varianta simplă: apă caldă, câteva picături de detergent de vase și o lavetă de microfibră bine stoarsă. În multe cazuri, este suficientă pentru a îndepărta grăsimea fără să expui mobilierul la substanțe mai agresive.