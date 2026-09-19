Tot mai multe noutăți aflăm despre folosirea vaselor din plastic. Nu e sănătos să le folosim, deoarece micro și nanoplasticele ajung în organism, unde ne fac rău. Cu toate acestea, majoritatea dintre noi avem măcar o farfurie ori o caserolă pe care o mai folosim din când în când. Cât mai puțin posibil, dar nu ne putem lipsi de ele în totalitate. Cel puțin nu încă.

Ce mai știm despre ele este că atunci când se zgârie, acolo pot pătrunde bancterii la care detergentul folosit la spălare ajunge mai greu sau deloc. Mai mult, unele alimente precum turmericul le pot păta iremediabil. Unele pete pot fi îndepărtate, însă rezultatul depinde și de starea recipientului.

Metoda simplă de curățare

Lynne Just, responsabilă de bucătăria de testare a Hamilton Beach Brands, propune în Southern Living o metodă de a le curăța, mai eficientă decât pare.

Amestecă câteva linguri de bicarbonat cu apă și puțin detergent de vase, până obții o pastă groasă. Aplică pasta pe interiorul caserolei și las-o să acționeze 30-40 de minute. Freacă ușor cu un burete, apoi clătește bine.

Cantitatea se adaptează dimensiunii recipientului.

Recomandările producătorului

Pentru prevenirea petelor, contează și felul în care folosești caserolele. În instrucțiunile unor produse, poducătorul poate recomanda evitarea încălzirii la microunde a preparatelor cu turmeric sau roșii, tocmai din cauza faptului că vasele se vor colora definitiv. Totodată, recomandă evitarea ustensilelor cu margini ascuțite, care zgârie suprafața.

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De asemenea, compatibilitatea cu microundele trebuie verificată pentru fiecare recipient. Unele caserole sunt destinate doar reîncălzirii alimentelor deja gătite, iar încălzirea excesivă le poate deteriora. Mențiunea că pot fi folosite în cuptorul cu microunde nu elimină restricțiile din instrucțiuni.

Pentru anumite recipiente din plastic, unii producători avertizează că reîncălzirea alimentelor bogate în ulei, grăsimi, zahăr sau roșii poate produce pete permanente și deformări ale suprafeței. Prin urmare, curățarea cu bicarbonat nu garantează revenirea la aspectul inițial, mai ales când plasticul a fost deteriorat termic.