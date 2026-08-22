„Ăsta mă enervează, arde ouăle și scuipă în ele” / Mesajul scris de un chelner pe bonul de comandă la un restaurant a ajuns direct pe masa clientului

Un mesaj incredibil a apărut pe bonul de comandă primit de o familie de turiști la un restaurant din Italia. După ce unul dintre clienți a cerut ca ouăle comandate la micul dejun să fie bine făcute, pe hârtia transmisă către bucătărie a apărut mesajul: „Ăsta mă enervează, arde ouăle și scuipă în ele”. Incidentul a provocat un scandal, iar clienții au cerut explicații conducerii restaurantului.

Incidentul s-a produs miercuri la un restaurant popular din Riccione, în provincia Rimini, potrivit Mediafax Italia.

O familie formată din trei turiști brazilieni a mers să ia micul dejun la cunoscutul local din centrul orașului. Comanda lor a fost una simplă: ouă, suc și cafea.

Totul ar fi pornit de la o solicitare făcută de unul dintre clienți, care a cerut ca ouăle să fie bine făcute. Potrivit turiștilor, cererea a atras o replică nepotrivită din partea chelnerului.

„Nu vi le aduc crude”, ar fi spus acesta.

Mesajul de pe bon a declanșat scandalul

Ulterior, clienții au primit bonul de comandă care detalia produsele ce urmau să le fie servite. Pe hârtie apărea însă și un mesaj adresat de chelner bucătarului:

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„Ăsta mă enervează, arde ouăle și scuipă în ele”.

Imediat, turiștii au cerut explicații și au solicitat prezența unui manager.

„E bine că am văzut-o (hârtia – n.r.), pentru că dacă nu am fi observat, am fi mâncat pur și simplu ce am comandat, am fi plătit și am fi plecat”, au explicat clienții.

La început, chelnerul ar fi refuzat să cheme un superior, însă conflictul s-a amplificat, iar turiștii au anunțat că vor suna la poliție.

În cele din urmă, un manager a ajuns la masă și a încercat să calmeze situația. Acesta și-a prezentat scuzele și a susținut că astfel de practici nu există în restaurant.

Nu există însă dovezi că cineva ar fi scuipat efectiv în mâncarea clienților. Mesajul descoperit pe bon a fost suficient, însă, pentru a declanșa un scandal și a ridica semne de întrebare cu privire la incident.