Ediția din 2026 a Festivalului Brânzei și al Țuicii din Rășinari a adus din nou în prim-plan gastronomia tradițională din zona Sibiului. Atracția zilei a fost bulzul pregătit pe o lungime de 65 de metri, cu un metru mai mult decât recordul stabilit anul trecut, conform publicației Turnul Sfatului.

Evenimentul de la Rășinari a început duminică cu încercarea de a depăși recordul de 64 de metri înregistrat în 2025. Bulzul a ajuns în acest an la 65 de metri, iar la momentul dedicat preparării și stabilirii noului record a participat inclusiv primarul comunei Rășinari, Bogdan Bucur, alături de alte oficialități locale.

După încheierea momentului, bulzul a fost împărțit participanților, iar festivalul a continuat cu spectacole folclorice și standuri cu produse tradiționale.

Brânzeturi, mezeluri și produse de casă

Producători din județul Sibiu și-au prezentat la Rășinari produsele pregătite după rețete tradiționale. Oferta a inclus brânzeturi, mezeluri, miere, siropuri și băuturi spirtoase.

Prețurile au fost în funcție de produs și de cantitate. Slănina a pornit de la aproximativ 40 de lei kilogramul, în timp ce pastrama de oaie a ajuns și la 80 de lei/kg.

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Telemeaua de casă a fost vândută cu aproximativ 50 de lei/kg, iar brânza de burduf de oaie s-a comercializat la circa 80 de lei/kg.

La capitolul băuturi, pălinca a fost comercializată de la aproximativ 20 de lei pentru o sticlă de 200 ml, până la 50 de lei pentru 500 ml. Un sirop de zmeură costa în jur de 25 de lei, iar berea la pahar s-a vândut cu 10-15 lei, în funcție de marcă.

Cât a costat mâncarea la festival

Bulzul, preparatul vedetă al evenimentului, costă 30 de lei porția. În oferta standurilor cu mâncare se mai regăsesc tocănița de oaie, tot la 30 de lei porția, micii, 7 lei bucata, și pulpele de pui, 10 lei bucata.

Mierea de albine este disponibilă la prețuri cuprinse între 22 și 45 de lei borcanul, în funcție de sortiment și cantitate.

Participanții au avut opinii diferite în privința prețurilor. Unii spun că acestea sunt accesibile, în timp ce alții le consideră ridicate.

„Îmi place foarte mult festivalul acesta, sper să se țină în continuare mult timp de acum înainte. Ediția din acest an este foarte bună, este comparabilă cu edițiile anterioare”, a declarat unul dintre participanții citați de Turnul Sfatului.

Un alt participant a apreciat atmosfera, dar a avut o altă opinie în privința costurilor, considerând că prețurile sunt „destul de ridicate”.

Muzică populară și activități pentru copii

Gastronomia tradițională a fost completată de un program artistic desfășurat pe scena festivalului. Pe parcursul zilei au loc spectacole susținute de artiști și ansambluri folclorice.

Programul de duminică s-a încheiat cu Jocul Călușerilor, urmat de aprinderea focului de tabără.

Festivalul a inclus și activități dedicate copiilor și tinerilor, printre care ateliere tematice, plimbări cu căruța și trasee cu bicicleta.

Pentru vizitatori sunt disponibile și obiecte inspirate din portul tradițional. O pălărie tradițională de vânător, de exemplu, poate costa în jur de 150 de lei.