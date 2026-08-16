The Colonnade, unul dintre cele mai vechi restaurante din Atlanta (SUA), servește pui prăjit, friptură înăbușită și cocteiluri martini din 1927. Localul a devenit atât de important pentru clienții săi, încât doi dintre aceștia au decis să-l cumpere pentru a-i păstra tradiția.

Restaurantul este cunoscut pentru atmosfera retro, firma luminoasă și sala de mese mereu animată. Loialitatea clienților este atât de mare, încât unii așteaptă eliberarea unei mese în parcarea localului, pe scaune pliante, în loc să aleagă un alt restaurant.

The Colonnade este considerat al doilea cel mai vechi restaurant din Atlanta. Nu acceptă rezervări, iar clienții sunt primiți în ordinea sosirii, potrivit informațiilor publicate pe site-ul localului.

Pui prăjit și preparate rămase din alte vremuri

Meniul este construit în jurul mâncărurilor tradiționale din sudul Statelor Unite. Printre cele mai apreciate preparate se numără puiul prăjit, friptura de vită gătită lent, ficatul de vițel la grătar și vita Stroganoff. Oferta include și garnituri sau salate care au dispărut din multe restaurante moderne. Una dintre acestea este aspicul de roșii, preparat din suc de roșii condimentat și gelatină. O altă combinație neobișnuită conține felii de pară, brânză Cheddar rasă și maioneză.

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Barul completează atmosfera cu martini clasice, servite foarte reci. Jay Skinner, unul dintre barmanii localului, lucrează aici de aproape 30 de ani și spune că angajații și clienții fideli au ajuns să formeze o familie.

Doi clienți vechi au devenit proprietari

Restaurantul a fost scos la vânzare în 2024. Foștii proprietari i-au întrebat pe Paul Donahue și Lewis Jeffries, doi clienți vechi, dacă ar fi interesați să preia afacerea și să-i păstreze identitatea. Cei doi luau masa împreună la The Colonnade de aproximativ 60 de ani. Jeffries frecventa localul încă din copilărie, când venea împreună cu mama sa. La numai trei săptămâni după propunere, tranzacția a fost încheiată, relatează Southern Living.

Restaurantul va împlini 100 de ani în 2027. Noii proprietari pregătesc o renovare inspirată de decorurile colorate ale anilor 1960 și 1970. Planurile includ nuanțe de roz și verde și modele asociate stilului Palm Springs sau Palm Beach.

Preparatele emblematice nu vor dispărea însă din meniu. Proprietarii vor să modernizeze decorul fără să schimbe lucrurile pentru care generații întregi de clienți au revenit la The Colonnade.