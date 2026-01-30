Suzana Gras este un psihoterapeut, care a ales Spania anul trecut. În interviul pe care l-am făcut cu ea despre schimbări în dietă, obceiurile de viață și starea de sănătate la început de an, sfătuiește pe toată lumea „să o ia ușor, treptat și să revină la obiective”.

„Este vital să înțelegem – spune Suzana – că schimbarea de comportament trebuie precedată de o schimbare de perspectivă . Oamenii tind să sară direct la „rețetă” (dietă sau abonament la sală), dar trebuie să ne oprim și să vedem ce ne-a împiedicat până acum să facem sport sau de ce am ajuns să avem nevoie de acea dietă . Nu trebuie să așteptăm data de 1 ianuarie . Important este să ne împărțim obiectivele în bucățele mici și să reluăm procesul de fiecare dată când simțim că am deraiat”.