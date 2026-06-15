Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că piețele agroalimentare trebuie să devină centre comunitare și anunță schimbări importante pentru Piața Dorobanți, Piața Amzei și pentru organizarea evenimentelor din Capitală. Într-un interviu acordat G4Food, edilul vorbește despre limitarea evenimentelor zgomotoase de pe Kiseleff, problemele care au împiedicat funcționarea Pieței Amzei, relația dintre piețe și horeca, dar și despre ambiția de a transforma Bucureștiul într-un adevărat „food city”.

Piețele agroalimentare din Sectorul 1 trebuie să devină mai mult decât simple spații comerciale, consideră primarul George Tuță. În viziunea sa, acestea trebuie să funcționeze ca centre comunitare, locuri de întâlnire și de interacțiune între producători și consumatori.

„Piața nu este doar un loc de tranzacționare. Este un loc de întâlnire înainte de a fi un loc de tranzacționare”, afirmă edilul.

Lecția Pieței Dorobanți

George Tuță spune că redeschiderea Pieței Dorobanți a demonstrat cât de important este ca lucrările de modernizare să nu întrerupă complet activitatea unei piețe.

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Potrivit acestuia, multe piețe bucureștene și-au pierdut clientela după ani de închidere pentru renovare, în timp ce la Dorobanți administrația a încercat să mențină legătura dintre producători și cumpărători prin piețe volante organizate în apropiere.

Primarul susține că unul dintre obiectivele proiectului a fost combaterea percepției că Piața Dorobanți este rezervată exclusiv produselor scumpe.

„Avem doar producători în această piață”, spune el, adăugând că prețurile sunt comparabile cu cele din alte piețe ale Capitalei.

De ce nu funcționează Piața Amzei ca piață clasică

Legat de situația din Piața Amzei, George Tuță afirmă că, după preluarea mandatului, administrația a descoperit numeroase probleme tehnice care au împiedicat funcționarea clădirii în forma pentru care fusese construită.

„Întreaga clădire era inundată”, spune edilul, explicând că instalațiile erau deteriorate, iar parcarea subterană și lifturile auto nu au fost puse niciodată în funcțiune.

În aceste condiții, administrația a decis să folosească spațiile disponibile pentru activități culturale și târguri temporare, păstrând totodată o componentă agroalimentară.

Ce le răspunde Tuță localnicilor din Piața Amzei

Primarul recunoaște că locuitorii din zona Amzei sunt afectați de numărul mare de vizitatori atrași de evenimentele organizate în centru.

El consideră că o parte a problemei este legată de succesul programului „Străzi Deschise” și de transformarea Căii Victoria într-o promenadă urbană foarte populară.

Una dintre soluțiile propuse este distribuirea evenimentelor și pe alte artere din București, pentru a reduce presiunea asupra aceleiași zone.

Kiseleff fără festivaluri zgomotoase

În cadrul interviului acordat G4Food, edilul a vorvit și despre viitorul Bulevardului Kiseleff.

George Tuță spune că a discutat cu Primarul General și că există un acord privind limitarea evenimentelor care produc un disconfort fonic ridicat.

„Evenimente cu mulți decibeli n-au ce căuta pe Kiseleff”, afirmă edilul.

Potrivit acestuia, vor fi încurajate activitățile sportive, educaționale și recreative, însă festivalurile zgomotoase ar trebui relocate în alte zone ale Capitalei.

Digitalizarea relației cu HoReCa

Primarul anunță că Sectorul 1 pregătește o platformă electronică prin care operatorii economici să poată depune online documentele necesare autorizării.

Mai mult, toate autorizațiile și condițiile de funcționare ar urma să devină vizibile public.

„Oricine se poate sesiza” dacă observă diferențe între autorizația obținută și activitatea desfășurată, spune George Tuță.

Bucureștiul, viitor „food city”?

George Tuță consideră că Bucureștiul are șansa de a-și construi o identitate gastronomică puternică.

În strategia pentru piețele Sectorului 1 apare conceptul de „food city”, iar edilul vorbește despre necesitatea dezvoltării infrastructurii alimentare, inclusiv a unor spații de tip piață de gros pentru micii producători.

Totodată, primăria analizează introducerea unei etichete voluntare care să certifice proveniența produselor vândute în piețe.