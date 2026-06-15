ANALIZA/Exporturile chinezești de afine ating niveluri record/ Vânzările externe au ajuns la 24,4 milioane de dolari, într-o singură lună!

China își consolidează poziția pe piața mondială a fructelor de pădure, pe fondul unei creșteri accelerate a producției și a exporturilor de afine. Potrivit datelor publicate de Administrația Generală a Vămilor din China, exporturile de afine și merișoare proaspete au atins valoarea de 24,4 milioane de dolari în luna aprilie 2026, confirmând expansiunea rapidă a sectorului.

Performanța vine după un prim trimestru puternic, în care exporturile au totalizat 38,8 milioane de dolari. Prin comparație, pe parcursul întregului an 2025, exporturile au însumat 50,8 milioane de dolari, iar în 2024 doar 23,1 milioane de dolari.

Provincia Yunnan, motorul creșterii

Expansiunea exporturilor este susținută în principal de dezvoltarea spectaculoasă a culturilor de afine din provincia Yunnan, principala regiune producătoare din China.

Potrivit unei analize realizate de Dezan Shira & Associates, suprafața cultivată și producția de afine din Yunnan s-au dublat în perioada 2020–2025, oferind suficientă marfă atât pentru piața internă, cât și pentru export.

Creșterea producției este rezultatul investițiilor în tehnologiile agricole moderne și al extinderii suprafețelor cultivate. Datele publicate de agenția Xinhua arată că China a devenit cel mai mare producător mondial de afine încă din 2020.

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Între 2020 și 2025, suprafața cultivată la nivel național a crescut de la aproximativ 66.400 de hectare la peste 105.000 de hectare, iar producția anuală a ajuns la circa 810.000 de tone, potrivit freshplaza.com

Asia de Sud-Est, principala piață de export

O mare parte din exporturile chinezești de afine se îndreaptă către țările din Asia de Sud-Est, unde condițiile climatice nu permit dezvoltarea unor plantații comerciale extinse.

Facilitarea comerțului în cadrul Parteneriatului Economic Regional Cuprinzător (RCEP) și dezvoltarea infrastructurii logistice au avut un rol esențial în această evoluție.

Pe de altă parte, calea Ferată China-Laos a redus semnificativ timpul de transport și a contribuit la păstrarea prospețimii fructelor pe durata livrării. Fiind situată în apropierea acestei rețele logistice, provincia Yunnan beneficiază de un avantaj competitiv important.

Potrivit lui Quinn Lu, manager senior în cadrul Dezan Shira & Associates, afinele chinezești pot ajunge în orașe precum Kuala Lumpur în doar câteva zile, fie pe cale rutieră, fie maritimă.

„Afinele chinezești oferă o combinație inegalabilă de prospețime, disponibilitate pe tot parcursul anului și prețuri accesibile”, a declarat acesta.

Prețuri competitive și cerere în creștere

În piețele din Asia de Sud-Est, afinele provenite din China sunt apreciate atât pentru calitate, cât și pentru preț.

În Singapore, consumatorii au remarcat că fructele chinezești sunt cu 30% până la 50% mai ieftine decât afinele importate din Australia sau Japonia. Transportul frigorific modern contribuie la menținerea aspectului și a calității produselor până la destinație.

Datele vamale arată că în luna aprilie exporturile de afine și merișoare au totalizat:

3,9 milioane de dolari către Singapore;

3,7 milioane de dolari către Malaezia;

2,6 milioane de dolari către Thailanda.

Cele mai mari piețe individuale au fost însă Hong Kong și Rusia, fiecare cu importuri de peste 4 milioane de dolari.

În timp ce afinele domină exporturile, situația este diferită în cazul merișoarelor. Producția concentrată în provincia Heilongjiang este destinată în principal consumului intern, exporturile rămânând relativ reduse.

Cererea pentru afinele chinezești va continua să crească

Specialiștii estimează că cererea pentru afinele chinezești va continua să crească, în special în țările din Asia de Sud-Est, unde consumatorii sunt deja familiarizați cu alte fructe importate din China, precum portocalele și strugurii.

Combinația dintre volume mari de producție, infrastructură logistică modernă și prețuri competitive transformă China într-un jucător tot mai important pe piața mondială a fructelor de pădure. Evoluția din primele luni ale anului 2026 sugerează că exporturile ar putea depăși cu mult recordurile stabilite în anii anteriori.