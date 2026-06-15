Numărul copiilor care dezvoltă alergie la ouă a scăzut semnificativ în ultimii ani, după ce recomandările privind alimentația bebelușilor au fost schimbate. Un nou studiu publicat în revista JAMA Pediatrics sugerează că introducerea ouălor în alimentația copiilor în jurul vârstei de șase luni poate reduce riscul apariției acestei alergii, conform CNN.

Rezultatele vin după o schimbare majoră de abordare. În urmă cu două decenii, părinții erau sfătuiți să amâne introducerea alimentelor cu potențial alergen, mai ales dacă existau antecedente de alergii în familie.

Cercetarea a fost realizată în Australia și a analizat două grupuri mari de copii, înainte și după modificarea recomandărilor alimentare. Oamenii de știință au comparat situația copiilor născuți înainte de schimbarea ghidurilor cu cea a copiilor născuți după introducerea noilor recomandări. Rezultatele au arătat că prevalența alergiei la ouă a scăzut cu peste 17% după ce părinții au început să introducă mai devreme acest aliment în dieta bebelușilor.

Înainte de modificarea recomandărilor, doar aproximativ un sfert dintre copii consumau ouă până la vârsta de șase luni. După schimbarea ghidurilor, procentul a crescut la aproximativ 57%.

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Beneficii importante pentru copiii cu eczemă

Efectele au fost și mai evidente în cazul copiilor cu eczemă, considerați o categorie cu risc crescut de dezvoltare a alergiilor alimentare. Datele analizate de cercetători au indicat o reducere importantă a numărului de cazuri de alergie la ouă în această categorie de copii.

Specialiștii arată că expunerea timpurie la anumite alimente poate ajuta sistemul imunitar să recunoască aceste produse ca fiind sigure, reducând riscul unei reacții alergice ulterioare.

De ce s-au schimbat recomandările

În trecut, medicii recomandau amânarea introducerii ouălor și a altor alimente cu potențial alergen până la vârste mai mari. Ideea era că evitarea contactului timpuriu ar putea preveni apariția alergiilor. Însă cercetările din ultimii ani au indicat exact contrariul. Tot mai multe studii au arătat că introducerea controlată și timpurie a unor alimente precum ouăle sau arahidele poate reduce riscul de alergii alimentare.

Astăzi, multe organizații medicale recomandă introducerea ouălor în jurul vârstei de șase luni, atunci când copilul este pregătit pentru diversificare. În cazul copiilor cu risc crescut, introducerea poate începe chiar mai devreme, după recomandarea medicului, dar nu înainte de vârsta de patru luni.

Alergiile alimentare rămân o problemă importantă

Alergiile alimentare afectează milioane de copii la nivel mondial. Ouăle se numără printre cele mai frecvente cauze ale reacțiilor alergice în copilărie. Simptomele pot varia de la erupții cutanate și mâncărimi până la reacții severe care necesită intervenție medicală de urgență.

Autorii studiului spun că rezultatele oferă dovezi solide că schimbările de recomandări alimentare pot avea efecte reale asupra sănătății publice. Ei consideră că introducerea timpurie și regulată a alimentelor cu potențial alergen reprezintă una dintre cele mai promițătoare strategii pentru reducerea numărului de copii care dezvoltă alergii alimentare.