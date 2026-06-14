Proteinele vegetale, precum fasolea, lintea, mazărea sau tofu, sunt adesea prezentate drept o alternativă mai accesibilă și mai prietenoasă cu mediul decât carnea. Totuși, un nou studiu publicat în revista Communications Sustainability arată că prețul nu este singurul factor care influențează alegerile consumatorilor, potrivit Phys.

Cercetătorii de la Simon Fraser University au analizat peste 87.000 de coșuri de cumpărături din Canada și Finlanda pentru a înțelege ce îi determină pe oameni să aleagă proteine de origine animală sau vegetală.

Ce au analizat cercetătorii

Studiul a inclus date provenite din carduri de fidelitate ale supermarketurilor și a urmărit comportamentul real de cumpărare al aproximativ 58.000 de consumatori din Canada și 29.000 din Finlanda, pe parcursul a doi ani.

Spre deosebire de sondaje, care se bazează pe ceea ce oamenii spun că ar cumpăra, această cercetare a analizat produsele care au ajuns efectiv în coșurile de cumpărături.

Cercetătorii au urmărit șapte categorii de proteine vegetale, inclusiv leguminoase, băuturi vegetale, tofu și înlocuitori ai cărnii, precum și 14 categorii de produse animale, de la carne de vită și porc până la ouă și lactate.

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Carnea este mai sensibilă la variațiile de preț

Rezultatele au arătat că atunci când prețurile cresc, consumatorii cumpără mai puțin, indiferent de tipul de proteină.

Cu toate acestea, achizițiile de carne s-au modificat mai mult decât cele de proteine vegetale.

„Prețul este adesea considerat principalul obstacol în calea cumpărării alimentelor pe bază de plante, însă datele noastre sugerează că relația este mai complicată”, a explicat Cameron McRae, autorul principal al studiului.

Potrivit cercetătorilor, cumpărătorii au mai multe posibilități de a alege variante mai ieftine atunci când vine vorba despre carne.

De exemplu, pot înlocui o friptură de vită cu carne tocată sau cu un alt tip de carne mai accesibil.

Lipsa varietății poate fi o problemă

În cazul produselor vegetale, opțiunile sunt adesea mai puține.

Dacă pe raft există doar câteva alternative vegetale, consumatorii au mai puține posibilități de a găsi variante mai ieftine atunci când prețurile cresc.

„Dacă obiectivul este creșterea consumului de alimente sustenabile, produsele pe bază de plante nu pot rămâne o opțiune premium”, spune McRae.

Diferențe între categoriile de venit

Studiul a arătat că persoanele cu venituri mai mici sunt mai sensibile la modificările de preț.

Totuși, diferențele dintre consumatorii cu venituri ridicate și cei cu venituri reduse au fost mai mici în cazul proteinelor vegetale decât în cazul produselor de origine animală.

Acest lucru sugerează că accesibilitatea și diversitatea ofertei sunt la fel de importante ca prețul.

Cum poate fi redus bonul la cumpărături

Autorii studiului spun că înlocuirea cărnii cu leguminoase de câteva ori pe săptămână poate aduce economii imediate.

În schimb, înlocuitorii vegetali ultraprocesați, precum anumite tipuri de brânză vegetală sau produse care imită carnea, sunt adesea mai scumpi și pot crește valoarea bonului de cumpărături.

„Dacă oamenii se concentrează mai puțin pe alternativele vegetale foarte procesate și mai mult pe alimente integrale precum fasolea, lintea și mazărea, o alimentație bazată predominant pe plante poate fi, în general, mai ieftină”, explică autorul studiului.

Concluzia cercetătorilor este că prețul contează, dar nu explică în totalitate de ce mulți consumatori aleg în continuare proteinele animale. Varietatea produselor disponibile și accesul la opțiuni accesibile par să joace un rol la fel de important.