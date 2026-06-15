13 iun.
Vara 2026 vine cu două propuneri pentru iubitorii de experiențe gastronomice și de vin. Pe de o parte, petrecerile „secrete” organizate în cadrul conceptului Who’s On Stage, cu acces gratuit pe bază de înscriere prealabilă până la 20 iunie. Pe de altă parte, vinurile care au obținut medalii la trei competiții naționale și internaționale, etichete care confirmă nivelul tot mai ridicat al producătorilor români și străini prezenți pe piață.
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