Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui nou regulament privind terasele amplasate pe domeniul public, document care urmărește să aducă mai multă ordine în spațiul urban și să ofere reguli mai clare pentru operatorii din industria HoReCa.

Într-o postare publicată pe Facebook, edilul a afirmat că Bucureștiul se confruntă cu numeroase probleme legate de utilizarea spațiului public, de la ocuparea trotuarelor până la amplasarea unor elemente considerate nepotrivite pe clădiri de patrimoniu.

„În această perioadă lucrăm la mai multe regulamente pentru a aduce mai multă ordine și mai multă predictibilitate în București. Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțănate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă”, a scris Ciprian Ciucu.

Primăria recunoaște problemele din procesul de autorizare

Primarul a subliniat că actualul sistem de autorizare a teraselor generează dificultăți atât pentru administrație, cât și pentru mediul de afaceri. Potrivit acestuia, procedurile sunt lente și, în anumite situații, aplicate neuniform.

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„În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare. Autorizarea teraselor durează prea mult, și din vina noastră, a Primăriei, și este, uneori, arbitrară. Legea nu este aplicată consecvent, conformarea voluntară este sporadică, iar sentimentul general este că fiecare se descurcă după propriile reguli. Un oraș nu poate funcționa astfel”, a declarat edilul.

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Consultări cu reprezentanții HoReCa

Potrivit primarului general, regulamentul a fost elaborat după mai multe consultări cu reprezentanții industriei HoReCa și în urma unei analize a modului în care sunt gestionate terasele în alte orașe europene.

„Am promis un regulament pentru terasele de pe domeniul public. Am lucrat mult la el și am analizat modul în care procedează alte orașe civilizate. Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții”, a precizat Ciprian Ciucu.

Documentul a fost publicat pentru dezbatere publică, iar administrația locală așteaptă observații și propuneri din partea celor interesați înainte de adoptarea sa în Consiliul General al Municipiului București.

„L-am publicat, l-am pus în dezbatere publică și așteptăm feedback pentru a-l îmbunătăți, astfel încât să putem merge mai departe cu adoptarea lui în Consiliul General. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială”, a concluzionat primarul.