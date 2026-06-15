Legumele își depășesc ”statutul” de garnitură și devin vedetele farfuriei. Un preparat hawaian demonstrează de ce!/ Cartea de bucate „Aloha Veggies”, de Alana Kysar, este o odă adusă legumelor și-n special, mazărei dulci!

Timp de decenii, în multe bucătării, legumele au fost privite mai degrabă ca un element secundar și sărăcăcios al mesei.

Proteina ocupa locul central în farfurie, în timp ce mazărea, fasolea, cartoful, sparanghelul sau alte legume erau servite drept simple garnituri. Astăzi însă, această perspectivă se schimbă radical.

Gastronomia modernă, mult mai sănătoasă!

Influențată de popularitatea alimentelor locale și sezoniere, precum și de interesul tot mai mare pentru sănătate și sustenabilitate, gastronomia modernă pune din ce în ce mai mult accent pe preparatele bazate pe legume. Bucătari profesioniști și pasionați de gătit deopotrivă explorează noi modalități de a transforma ingredientele vegetale în adevărate vedete culinare.

Această tendință este ilustrată perfect în noua carte de bucate „Aloha Veggies”, semnată de Alana Kysar. Autoarea reinterpretează aromele tradiționale hawaiene, cunoscute în special pentru preparatele pe bază de carne și pește, într-o manieră care pune accentul pe legume. Kysar nu promovează un stil de viață vegetarian, ci încurajează integrarea mai frecventă a legumelor în centrul meselor zilnice.

„Scopul este să demonstrăm cum putem construi mese satisfăcătoare și complete în jurul legumelor, făcând o schimbare pozitivă nu doar pentru sănătatea noastră, ci și pentru comunitățile și planeta noastră”, explică autoarea, pentru thewashingtonpost.com

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Preparatul vedetă din carte este mazărea dulce cu ulei fierbinte și tofu bătut

Unul dintre cele mai reprezentative preparate din carte este mazărea dulce cu ulei fierbinte și tofu bătut, o combinație inspirată din tehnicile culinare asiatice și din gastronomia hawaiană.

Preparatul începe cu mazărea dulce, sotată rapid până când devine crocantă și își păstrează culoarea verde intensă. Aceasta este servită pe un strat de tofu cremos, mixat cu lămâie, miso, sos de soia și usturoi, care îi oferă o textură fină și un gust bogat.

Secretul bucătarului: uleiul încins aromatizat cu ghimbir, ceapă verde, coriandru și sos de soia

Elementul care transformă rețeta într-o experiență culinară aparte este uleiul încins aromatizat cu ghimbir, ceapă verde, coriandru și sos de soia. Turnat peste legume și tofu chiar înainte de servire, acesta adaugă profunzime și intensifică aromele preparatului.

Rezultatul este un fel de mâncare echilibrat, în care textura crocantă a mazării contrastează plăcut cu cremozitatea tofu-ului, iar aromele asiatice completează armonios întregul ansamblu.

Preparatul poate fi servit ca fel principal vegetarian, oferind o alternativă consistentă și nutritivă la mesele tradiționale bazate pe carne. De asemenea, poate acompania preparate din pește, carne de pasăre sau alte tipuri de carne, fără a-și pierde rolul central în farfurie.