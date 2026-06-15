Iaurtul grecesc, tonul, sardinele și laptele vegetal, în tendințe pe rețelele sociale, se regăsesc și în statisticile de consum, arată cea mai recentă ediție a Barometrului Gustului de Sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ.
Sunt trenduri care se nasc în câteva zile, când aceleași superalimente apar peste tot – într-o salată cu castraveți, într-un bol de iaurt grecesc cu fructe, într-o conservă de sardine folosită într-o rețetă de un influencer. Și nu sunt doar virale în online, ci au sărit din feed-uri direct în coșul de cumpărături al românilor. Cea mai recentă ediție a Barometrului Gustului de Sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ, confirmă cu cifre concrete această schimbare.
Vedeta acestei primăveri este iaurtul grecesc, ale cărui vânzări la nivelul întregii piețe au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. La Carrefour, împreună cu kefirul, formează duo-ul de lactate funcționale cu creșteri de două cifre. Tonul înregistrează un salt de aproape jumătate la nivelul pieței, urmat de sardine, alimentul cel mai viralizat în ultimele luni, cu un consum de peste două ori mai mare primăvara față de restul anului. Laptele vegetal câștigă și el constant teren, mai ales în rândul consumatorilor cu regim fără lactoză.
Toate aceste produse au în comun un profil nutrițional dens, cu proteină de calitate, Omega-3 și fermenți ce aduc beneficii reale pentru sănătate.
Un reper simplu pentru un coș zilnic echilibrat este formula 5-4-3-2-1: 5 porții de legume, 4 de fructe, 3 surse de proteină, 2 de carbohidrați complecși și 1 grăsime sănătoasă.
Iată patru idei simple de vară, cu care poți să-ți construiești un meniu de dimineața până seara
Astfel de combinații se integrează natural într-un coș echilibrat, în care aduci constant proteină, legume și fructe la fiecare masă, și completezi cu grăsimi sănătoase, bune pentru creier, din pește gras, nuci sau ulei de măsline. Diversitatea contează, iar vara ai de toate la îndemână, mai ales de la producători locali. De exemplu, acum găsești pe rafturile Carrefour mai multe soiuri de roșii, ardei gras Bianca, căpșune, cireșe, dovlecei, fasole galbenă, vinete și varză timpurie doar de la producători locali.
Un coș echilibrat, susținut de producători locali
La Carrefour România, superalimentele virale stau alături de produsele românești de sezon. De exemplu, acum găsești pe rafturi mai multe soiuri de roșii, ardei gras Bianca, căpșune, cireșe, dovlecei, fasole galbenă, vinete și varză timpurie doar de la fermieri români. Multe dintre acestea, vin chiar direct de la fermă la raft, de la aproximativ 50km de magazine. În total, Carrefour România are o rețea de 2.000 de producători locali, susținuți de programe precum Grădina Noastră.
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