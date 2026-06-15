Iaurtul grecesc, tonul, sardinele și laptele vegetal, în tendințe pe rețelele sociale, se regăsesc și în statisticile de consum, arată cea mai recentă ediție a Barometrului Gustului de Sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ.

Sunt trenduri care se nasc în câteva zile, când aceleași superalimente apar peste tot – într-o salată cu castraveți, într-un bol de iaurt grecesc cu fructe, într-o conservă de sardine folosită într-o rețetă de un influencer. Și nu sunt doar virale în online, ci au sărit din feed-uri direct în coșul de cumpărături al românilor. Cea mai recentă ediție a Barometrului Gustului de Sezon, realizat de Carrefour România împreună cu NielsenIQ, confirmă cu cifre concrete această schimbare.

Cifrele spun cât de departe a mers trendul

Vedeta acestei primăveri este iaurtul grecesc, ale cărui vânzări la nivelul întregii piețe au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. La Carrefour, împreună cu kefirul, formează duo-ul de lactate funcționale cu creșteri de două cifre. Tonul înregistrează un salt de aproape jumătate la nivelul pieței, urmat de sardine, alimentul cel mai viralizat în ultimele luni, cu un consum de peste două ori mai mare primăvara față de restul anului. Laptele vegetal câștigă și el constant teren, mai ales în rândul consumatorilor cu regim fără lactoză.

Toate aceste produse au în comun un profil nutrițional dens, cu proteină de calitate, Omega-3 și fermenți ce aduc beneficii reale pentru sănătate.

Cum integrezi superalimentele în meniul de zi cu zi

Un reper simplu pentru un coș zilnic echilibrat este formula 5-4-3-2-1: 5 porții de legume, 4 de fructe, 3 surse de proteină, 2 de carbohidrați complecși și 1 grăsime sănătoasă.

Iată patru idei simple de vară, cu care poți să-ți construiești un meniu de dimineața până seara

Mic-dejun rapid – un bol de iaurt grecesc Carrefour Clasic cu fructe de sezon (căpșuni, piersici, fructe de pădure) și o mână de nuci sau migdale. Iaurtul grecesc aduce proteină de calitate și fermenți, iar nucile completează cu grăsimi sănătoase. Te ține până la prânz și se prepară în două minute.

– un bol de iaurt grecesc Carrefour Clasic cu fructe de sezon (căpșuni, piersici, fructe de pădure) și o mână de nuci sau migdale. Iaurtul grecesc aduce proteină de calitate și fermenți, iar nucile completează cu grăsimi sănătoase. Te ține până la prânz și se prepară în două minute. Prânz complet – salată cu ton Carrefour Extra , castraveți cornichon românești, ouă Filiera Calității Carrefour fierte și avocado. Ai proteină ușoară din ton și ouă, grăsimi bune din avocado, hidratare din castraveți – un preparat ușor și sățios, pentru zilele călduroase.

– salată cu , castraveți cornichon românești, fierte și avocado. Ai proteină ușoară din ton și ouă, grăsimi bune din avocado, hidratare din castraveți – un preparat ușor și sățios, pentru zilele călduroase. Cină ușoară – păstrăv Filiera Calității Carrefour la grătar cu salată verde și o jumătate de lămâie stoarsă deasupra. Păstrăvul este un aliment bogat în Omega-3, iar combinația cu frunzele fragede de salată e perfectă pentru o notă fresh.

păstrăv Filiera Calității Carrefour la grătar cu salată verde și o jumătate de lămâie stoarsă deasupra. Păstrăvul este un aliment bogat în Omega-3, iar combinația cu frunzele fragede de salată e perfectă pentru o notă fresh. Hidratare cu gust – o carafă cu apă rece, felii subțiri de castravete, frunze de mentă și două felii de lămâie. O oră în frigider și ai o băutură ușor aromată, fără calorii sau îndulcitori, care te ajută să-ți bifezi obiectivul zilnic de hidratare.

– o carafă cu apă rece, felii subțiri de castravete, frunze de mentă și două felii de lămâie. O oră în frigider și ai o băutură ușor aromată, fără calorii sau îndulcitori, care te ajută să-ți bifezi obiectivul zilnic de hidratare. Gustare: un pumn de cireșe și câteva nuci

Astfel de combinații se integrează natural într-un coș echilibrat, în care aduci constant proteină, legume și fructe la fiecare masă, și completezi cu grăsimi sănătoase, bune pentru creier, din pește gras, nuci sau ulei de măsline. Diversitatea contează, iar vara ai de toate la îndemână, mai ales de la producători locali. De exemplu, acum găsești pe rafturile Carrefour mai multe soiuri de roșii, ardei gras Bianca, căpșune, cireșe, dovlecei, fasole galbenă, vinete și varză timpurie doar de la producători locali.

Un coș echilibrat, susținut de producători locali

La Carrefour România, superalimentele virale stau alături de produsele românești de sezon. De exemplu, acum găsești pe rafturi mai multe soiuri de roșii, ardei gras Bianca, căpșune, cireșe, dovlecei, fasole galbenă, vinete și varză timpurie doar de la fermieri români. Multe dintre acestea, vin chiar direct de la fermă la raft, de la aproximativ 50km de magazine. În total, Carrefour România are o rețea de 2.000 de producători locali, susținuți de programe precum Grădina Noastră.