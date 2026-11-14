Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un apel la prudență după ce, în ultimele 48 de ore, au fost raportate numeroase accidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O parte dintre incidente au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale, inclusiv cazane de țuică.

Ministrul a atras atenția asupra pericolelor pe care le presupune folosirea unor astfel de instalații, în special atunci când acestea nu respectă măsurile necesare de siguranță.

„Apel public la prudență! Arsurile pot fi evitate. În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale (cazane pentru țuică, instalații artizanale sub presiune etc.)”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.

Rogobete avertizează asupra riscurilor instalațiilor improvizate

Alexandru Rogobete face un apel public la responsabilitate și maximă prudență, subliniind că folosirea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate avea consecințe grave.

Potrivit ministrului, accidentele provocate de astfel de echipamente pot duce la arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.