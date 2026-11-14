Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează un apel la prudență după ce, în ultimele 48 de ore, au fost raportate numeroase accidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O parte dintre incidente au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale, inclusiv cazane de țuică.
Ministrul a atras atenția asupra pericolelor pe care le presupune folosirea unor astfel de instalații, în special atunci când acestea nu respectă măsurile necesare de siguranță.
„Apel public la prudență! Arsurile pot fi evitate. În ultimele 48 de ore, au fost înregistrate numeroase incidente soldate cu arsuri severe, provocate de lichide fierbinți. O mare parte dintre acestea au fost cauzate de utilizarea unor instalații improvizate pentru prepararea produselor alcoolice tradiționale (cazane pentru țuică, instalații artizanale sub presiune etc.)”, scrie pe Facebook Alexandru Rogobete.
Alexandru Rogobete face un apel public la responsabilitate și maximă prudență, subliniind că folosirea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate avea consecințe grave.
Potrivit ministrului, accidentele provocate de astfel de echipamente pot duce la arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.
„Fac un apel public la responsabilitate și maximă prudență!
Utilizarea instalațiilor improvizate, fără măsuri corespunzătoare de siguranță, poate provoca accidente extrem de grave, cu arsuri profunde, traumatisme severe și chiar pierderi de vieți omenești.
Vă rog să evitați improvizațiile, să verificați cu atenție instalațiile utilizate și să nu ignorați niciun risc!
O clipă de neatenție poate avea consecințe pentru întreaga viață.
Prevenția și responsabilitatea pot salva vieți!”, încheie ministrul Sănătății.
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