Autoritățile din județul Vrancea au instituit măsuri de urgență după confirmarea unui focar de rabie în localitatea Burca, comuna Vidra. Virusul a fost depistat la o vulpe găsită moartă în curtea unei gospodării, diagnosticul fiind confirmat de Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București, anunță Agerpres.

În urma confirmării cazului, prefectul județului Vrancea, Lauriana Ailincuței, a convocat vineri Centrul Local de Combatere a Bolilor. Membrii comisiei au aprobat planul de intervenție elaborat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea pentru a limita răspândirea virusului și a proteja populația.

Zonele instituite și măsurile sanitar-veterinare

Pentru gestionarea focarului, autoritățile au delimitat două perimetre distincte:

Zona de protecție: cuprinde gospodăria în care a fost găsită vulpea infectată și perimetrul Fondului de Vânătoare nr. 25 Măgura.

Zona de supraveghere: include localitatea Burca și fondurile cinegetice învecinate.

Planul de măsuri prevede:

Efectuarea vaccinărilor antirabice de completare la câini și pisici;

Monitorizarea strictă a animalelor domestice care ar fi putut intra în contact cu vulpea;

Limitarea circulației animalelor în perimetrele vizate;

Intensificarea supravegherii faunei sălbatice din zonă.

Verificări medicale pentru populație și recomandările autorităților

În paralel cu măsurile veterinare, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a fost notificată pentru a identifica eventualele persoane care au avut contact direct sau indirect cu animalul infectat, astfel încât acestea să fie evaluate medical și să primească tratament preventiv, dacă este necesar.

Prefectul Lauriana Ailincuței le recomandă locuitorilor din comuna Vidra și din zonele învecinate:

Să evite orice contact cu animalele sălbatice; Să nu atingă animalele găsite moarte și să sesizeze imediat autoritățile în cazul apariției unor situații suspecte; Să colaboreze cu medicii veterinari și să se asigure că animalele de companie (câini și pisici) sunt vaccinate antirabic conform obligațiilor legale.

„Siguranța vrâncenilor și protejarea sănătății publice reprezintă priorități pentru Instituția Prefectului. Vom monitoriza cu atenție evoluția situației și vom urmări aplicarea măsurilor aprobate, în strânsă colaborare cu toate instituțiile responsabile”, a transmis prefectul județului Vrancea.