VIDEO | Chef Sorin Stoica, despre potențialul gastronomiei românești: „Avem o bogăție pe care n-am exploatat-o încă” / Ce preparate ar merita redescoperite în restaurante

Gastronomia românească are o bogăție de gusturi și tradiții care nu a fost încă suficient explorată în restaurante. Chef Sorin Stoica crede că bucătăria locală are nevoie de timp, de consecvență și de mai mult curaj pentru a-și pune în valoare identitatea, în special prin redescoperirea preparatelor regionale. De la tocănița de cartofi și ostropelul de pui până la mămăliga cu brânză și roșii, gusturile copilăriei pot deveni surse de inspirație pentru gastronomia contemporană. Într-un interviu acordat G4Food la Romanian Hospitality Awards 2026, chef-ul a vorbit despre creativitate, reinterpretarea rețetelor tradiționale, preferințele publicului român și emoția pe care o poate transmite o farfurie.

„Avem o bogăție pe care stăm efectiv”

Întrebat ce îi lipsește gastronomiei românești pentru a se dezvolta, chef Sorin Stoica spune că este nevoie de timp și de mai multă atenție acordată bucătăriilor regionale.

„Cred că avem nevoie de timp. Cred că am demonstrat ca și gastronomie. Avem o bogăție pe care stăm efectiv. E o bogăție pe care n-am exploatat-o încă. Avem regiuni în țară despre care n-am vorbit foarte mult în meniurile noastre de restaurant. Cred că avem nevoie de timp și de a repeta lucrurile bune, lucrurile pozitive. Cu gândul ăsta, practic, merg mai departe în seara asta și cu tot ce urmează.”

„Nu găsesc alt motiv pentru care aș face altceva decât mâncarea cu care am crescut”

Pentru chef, gusturile copilăriei reprezintă o sursă importantă de inspirație. Experiența acumulată în bucătărie și tehnicile dobândite de-a lungul anilor pot da o formă nouă unor preparate familiare, fără ca acestea să-și piardă identitatea.

„Eu cred foarte mult în gusturile de acasă, gusturile care ne-au făcut să devenim ce suntem astăzi și nu găsesc alt motiv pentru care aș face altceva decât mâncarea cu care am crescut, prin prisma situației de astăzi, contextului de astăzi, cu creativitatea pe care o avem și cu skill-urile pe care le dobândim în toți anii ăștia de experiență. Cred că avem un bagaj foarte bogat, dar avem timp să-l descoperim, să-l implementăm în restaurante și oamenii să fie deschiși, să primească genul ăsta de emoție în farfurie.”

Ce înseamnă, de fapt, mâncarea românească

Discuția despre identitatea gastronomică ajunge și la preparatele pe care le considerăm tradiționale, dar care au, de fapt, istorii și influențe diverse.

„Al nostru este tot pe ce punem noi amprentă. E o largă discuție în jurul mămăligii și a sarmalei, dar cred că putem aduce în ograda noastră sau în farfuria noastră tot ce ne putem imagina și să-l transformăm și să punem amprenta proprie, amprenta pe care o are orice bucătar. Cred că atunci devine al nostru. Atâta timp cât cunoști esența gustului, cunoști proveniența și cunoști cumva sursa, cred că e un prim pas de transformare și să mergem mai departe și să vedem ce putem face.”

„Oaspetele român știe să mănânce bine și nu prea îl poți păcăli”

Cum primește publicul local preparatele reinterpretate? Sorin Stoica spune că românii au repere gastronomice clare și că un bucătar trebuie să fie bine pregătit atunci când propune o altă versiune a unui preparat cunoscut.

„Oaspetele local, oaspetele român știe să mănânce bine și nu prea îl poți păcăli. Atunci trebuie să fii de două ori mai motivat, să fii foarte bine pregătit în momentul în care mergi cu un fel de mâncare reinterpretat, să mergi în fața lui și să-i vorbești: uite, asta este o tocăniță de cartofi pe care o cunoaștem toți. Doar că este spusă în varianta mea. Cred că oaspetele român știe să mănânce și îi place să descopere. Asta observ eu în ultimii ani în restaurant.”

Poate fi bucătăria românească o bucătărie sănătoasă?

Întrebat dacă preparatele românești pot fi adaptate tendințelor actuale legate de wellness, alimentație sănătoasă și longevitate, chef-ul vorbește despre simplitatea ingredientelor și despre preparatele care pot fi gătite ușor.

„Cred că dacă ne raportăm la mâncare proteică și mâncare sănătoasă, eu aș include aici supe, ciorbe pe care le putem face, având în vedere un singur ingredient, nu știu, iei cartoful sau iei conopida și faci o supă-cremă. Dar atunci nu știu dacă vorbim neapărat de bucătărie românească, atunci vorbim de o bucătărie sinceră, curată, ușor de gătit și foarte sănătoasă.”

Tocănița de cartofi, ostropelul și mămăliga cu brânză, printre gusturile preferate

Dacă ar trebui să premieze un preparat românesc, Sorin Stoica spune că nu ar putea face o alegere. Ar prefera să acorde atenție bucătăriilor regionale, pe care le consideră o resursă încă insuficient descoperită.

„Nu știu dacă aș putea să pun mâna pe un preparat. Cred că aș premia bucătăria românească, bucătăria locurilor în care noi am crescut, bucătăriile regionale. Cred că acolo e cu adevărat o bucățică de descoperit. Aș fi nedrept să pun mâna pe un preparat. Dar evident, dacă mă întrebi pe mine de ce aș prefera sau ce-mi place să mănânc, ce-mi place să descopăr, este să mă întorc înapoi la mâncarea cu care eu am crescut și pe aia aș premia-o.”

Când vine vorba despre propriile preferințe, chef-ul nu ezită să enumere câteva preparate simple, care i-au rămas în memorie:

„Pentru mine e tocănița de cartofi. Sau ostropelul de pui. Sau mămăliga cu brânză și roșii. Am câteva feluri de mâncare. Sau uite, ceva dulce, plăcinta de brânză.”