Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”

14 nov. 2026, Articole / Reportaje
Alexandru Rogobete: Tariful pentru hrana pacienților din spitale ar putea crește de anul viitor / „Cei 22 de lei sunt depășiți”
Foto Facebook / Ministerul Sanatatii
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Tariful alocat hranei pacienților din spitale ar putea fi majorat începând de anul viitor, după ce suma de 22 de lei pe zi a rămas neschimbată din 2022. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că actualul tarif nu mai acoperă creșterile de prețuri, inflația și TVA și că autoritățile caută soluții pentru actualizarea acestuia.

Ministrul Sănătății a anunțat că ia în calcul o majorare a sumei alocate pentru alimentația pacienților, însă nu a avansat deocamdată un cuantum. Potrivit acestuia, o eventuală creștere ar urma să intre în vigoare de anul viitor, în condițiile în care actualul buget nu mai permite funcționarea corespunzătoare a bucătăriilor din spitale.

„Este adevărat că ultima creștere de tarif pentru alimentația pacienților a fost în 2022. Cei 22 de lei încep să devină… Tariful acesta este depășit de cursul valutar, de inflație, de TVA și de toate celelalte creșteri. Căutăm soluții și sunt sigur că le vom găsi, astfel încât la finalul anului să putem crește tariful de hrană. Nu știu cu cât, nu vreau să mă antepronunț în cifre, însă, cu siguranță, de anul viitor va fi o creștere, pentru că nu mai pot funcționa bucătăriile spitalelor”, a declarat Alexandru Rogobete la Digi24.

Ministrul a precizat că va căuta soluții pentru majorarea tarifului, astfel încât spitalele să poată asigura în continuare hrana pacienților în condițiile creșterii costurilor.

Rogobete, despre bugetul pentru 2027: Speră să nu fie mai mic

Întrebat dacă există bani pentru majorarea tarifului de hrană, Alexandru Rogobete a explicat că bugetul pentru anul viitor este încă în lucru și că așteaptă finalizarea negocierilor înainte de a prezenta cifrele.

„Se lucrează la bugetul pe anul viitor și aștept să vedem cifrele finale, negocierile finale și, sigur, suntem în noiembrie, mai durează câteva săptămâni până la buget. Îl voi prezenta, așa cum am făcut și anul trecut. Nu vreau să zic că va fi mai mare, cu siguranță sper că nu va fi mai mic. Și mă voi ocupa să nu fie mai mic”, a afirmat ministrul Sănătății.

Rogobete a susținut că majorarea tarifului pentru hrana pacienților reprezintă una dintre măsurile necesare pentru funcționarea normală a sistemului sanitar.

Guvernanții și-au propus ca bugetul pentru 2027 să fie aprobat până la finalul acestui an.

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