Fermierii români urmează să primească noi sume prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), după ce instituția a autorizat la plată aproximativ 155 de milioane de lei din Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT). Anunțul a fost făcut miercuri de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, nivelul plăților autorizate prin ANT a ajuns la 87%, iar procesul continuă în ritm accelerat.

Ministrul interimar a precizat că Ministerul Finanțelor a aprobat solicitarea ca plățile din bugetul național să poată fi efectuate înainte de data de 20 iunie. În aceste condiții, încă aproximativ 47 de milioane de lei vor fi transferate fermierilor în cursul acestei săptămâni. „Avem undeva la 155 de milioane de lei autorizați pentru plată la APIA din Ajutoarele Naționale Tranzitorii. Acest lucru înseamnă că suntem la 87%. Astăzi, domnul ministru Nazare ne-a acceptat solicitarea ca înainte de data de 20 să putem face plăți și din bugetul național, motiv pentru care săptămâna aceasta, mâine în principiu, pleacă alte 47 de milioane de lei din ANT și alte forme către fermieri”, a declarat Tanczos Barna.

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Plățile pentru sectorul vegetal au ajuns la 97%

Situația este și mai avansată în sectorul vegetal. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar, plățile aferente ANT au ajuns deja la 97% pentru fermierii din această categorie. În paralel, APIA a reușit să deblocheze o mare parte dintre dosarele care întârziau procesul de autorizare a plăților.

La nivel național existau aproximativ 9.000 de fermieri cu dosare blocate din diverse motive administrative, inclusiv probleme informatice sau proceduri nefinalizate la timp. După actualizările efectuate în ultimele zile, numărul acestora ar urma să scadă la aproximativ 1.000. „Estimăm că după operațiunile de luni și de marți numărul fermierilor blocați se reduce la 1.000 la nivel național”, a afirmat ministrul.

Ministerul Agriculturii anunță progrese și în ceea ce privește plățile efectuate prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Tanczos Barna a precizat că a fost semnat un ordin comun împreună cu ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru facilitarea deschiderilor de credite necesare efectuării plăților. În urma acestei măsuri, și beneficiarii programelor derulate prin AFIR ar urma să primească sumele restante în perioada următoare. „Ne apropiem de plățile la zi și la AFIR. Lucrurile intră pe un făgaș normal. Săptămâna aceasta pleacă și acolo sumele către fermieri”, a spus ministrul.

Peste 463 milioane de euro autorizate din aprilie

Datele prezentate de Ministerul Agriculturii arată amploarea efortului financiar realizat în ultimele săptămâni. Începând cu 24 aprilie, instituția a autorizat plăți totale de peste 463 milioane de euro pentru fermieri.

Cea mai mare componentă provine din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu aproximativ 158 milioane de euro. Alte circa 121 milioane de euro provin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). La acestea se adaugă 28 milioane de euro reprezentând cofinanțarea FEADR din bugetul național și aproximativ 155 milioane de euro pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii.

Potrivit ministrului interimar, toate sumele autorizate urmează să fie transformate în plăți efective până la sfârșitul săptămânii.

Pentru sectorul agricol, accelerarea plăților este importantă într-o perioadă în care fermierii au nevoie de lichidități pentru lucrările agricole și pentru pregătirea următorului sezon de producție. Ritmul actual al autorizărilor indică faptul că autoritățile încearcă să reducă întârzierile acumulate și să aducă sistemul de plăți la un nivel apropiat de normalitate.