Deserturile cu fructe aduc gustul verii pe masă, dar te întorc și în copilărie. Aromele naturale, dulceața ușor acrișoară și textura moale a aluatului creează o combinație greu de refuzat. Adaptat după rețeta clasică de pandișpan, acest chec cu cireșe este un desert simplu, dar spectaculos prin aspect și gust. Este genul de prăjitură care se prepară ușor, dar are un gust inegalabil.

Ingrediente pentru checul cu cireșe

Cireșe: 400-500 g (cireșe proaspete, bine coapte)

Unt: 5 g (pentru uns tava)

Ouă: 5 ouă mari sau 6 mici

Zahăr (pentru aluat): 130 g

Zahăr vanilat: 1 plic

Praf de copt: 1 linguriță

Lămâie: Coaja rasă fin de la jumătate de lămâie

Făină: 130 g, plus 2 linguri pentru „pudrat fructele”.

Preparare pas cu pas

Unge cu unt și tapetează cu hârtie de copt o tavă dreptunghiulară de chec sau o formă de aproximativ 20 pe 30 cm. Încălzește cuptorul la 180°C pentru a asigura o coacere uniformă.

Spală bine cireșele, îndepărtează-le codițele și scoate-le sâmburii (poți folosi un aparat special sau o agrafă de birou curată). Usucă bine fructele cu un prosop de hârtie și tăvălește-le prin două linguri de făină.

Separă ouăle. Într-un bol curat, bate albușurile cu mixerul până când încep să se transforme într-o spumă albă. Adaugă cele 130 de grame de zahăr treptat, mixând constant la viteză mare, până când spuma devine extrem de fermă și lucioasă. La final, încorporează și plicul de zahăr vanilat.

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Adaugă gălbenușurile unul câte unul, mixând scurt după fiecare, doar cât să omogenizezi compoziția. Răzuiește deasupra coaja de lămâie pentru un plus de prospețime și aromă.

Cerne făina împreună cu lingurița de praf de copt direct peste spuma de ouă. Folosind o spatulă, amestecă totul cu mișcări lejere, de jos în sus, pentru a păstra aerul în aluat și a obține un chec extrem de pufos.

Toarnă aluatul uniform peste stratul de cireșe din tavă și nivelează ușor suprafața cu spatula. Pune fructele trecute prin făină în aluat, mișcând tava astfel încât să fie bine distribuite, dar în acelați timp, acoperite de aluat,

Introdu tava în cuptorul preîncălzit și coace checul timp de 35-45 de minute la 180 °C. Pentru a fi sigur că aluatul este copt la mijloc, fă testul scobitorii, aceasta trebuie să iasă curată, fără urme de aluat umed.

După ce ai scos tava din cuptor răstoarnă prăjitura pe un grilaj și las-o să se răcească treptat.

Servire

Lasă checul să se răcească complet la temperatura camerei. Înainte de a-l felia, presară deasupra un strat fin de zahăr pudră pentru un efect decorativ elegant. Este un desert excelent alături de o cană de cafea sau un pahar de limonadă rece de vară.

Poftă bună!