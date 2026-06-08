Industria mâncării gătite industrial se află încă într-o etapă de dezvoltare în România, însă potențialul de creștere este semnificativ, consideră Valentin Șoneriu, directorul general al CarmOlimp. Într-un interviu acordat G4Food, antreprenorul spune că piața locală este mult în urma altor state și că următorii ani vor aduce o consolidare puternică a sectorului.

Potrivit acestuia, dezvoltarea rețelelor HoReCa și nevoia de eficiență determină tot mai mulți operatori să caute soluții standardizate de aprovizionare.

„Necesarul de constanță, necesitatea siguranței costurilor și dorința operatorilor de a se extinde forțează modele noi de construcție a modului în care se aprovizionează”, a explicat Valentin Șoneriu.

Directorul CarmOlimp afirmă că marile piețe internaționale au dezvoltat de mult timp sisteme performante de producție și distribuție pentru mâncarea gătită, în timp ce România se află încă într-o fază incipientă.

„Dacă ne uităm în India și în China, absolut toate piețele mature de HoReCa au soluții de food system foarte bine dezvoltate și extrem de avansate. Noi suntem mult în urmă la ce se întâmplă în lumea largă”, a declarat antreprenorul.

- articolul continuă mai jos -

„Persoanele fizice nu mai gătesc ele acasă”

Valentin Șoneriu consideră că schimbările din stilul de viață al consumatorilor vor accelera dezvoltarea segmentului de mâncare gătită.

„Dacă acum 30 de ani toată lumea își făcea cârnați acasă, astăzi marea majoritate nu mai știu să fiarbă nici un ceai”, spune acesta.

În opinia sa, inclusiv modul în care sunt proiectate locuințele reflectă această transformare.

„Dacă vă uitați la bucătăriile care se construiesc astăzi în marea majoritate a apartamentelor, nu mai sunt ca bucătăriile bunicii. Sunt mai mici, pentru că lumea nu mai gătește efectiv”, a explicat directorul CarmOlimp.

Totuși, piața rămâne foarte fragmentată și dominată de numeroși jucători de dimensiuni reduse.

„Vom vedea extrem de mulți jucători care încearcă și vor ieși din piață. Nu pentru că nu sunt buni pe ce fac, ci pentru că nu au resursele necesare”, consideră Șoneriu.

Consumatorii citesc etichetele, dar prețul rămâne decisiv

Întrebat despre interesul tot mai mare al românilor pentru produsele mai puțin procesate, antreprenorul spune că tendința există și este luată în calcul de companie.

CarmOlimp produce inclusiv game fără aditivi și mâncare gătită fără conservanți, însă comportamentul de cumpărare este influențat în continuare în principal de preț.

„Undeva aproape de 75% din decizia de cumpărare este bazată pe preț, iar peste 50% este bazată eminamente pe preț”, afirmă directorul companiei.

Acesta spune că producătorii trebuie să răspundă atât cererii pentru produse cu etichete mai curate, cât și nevoii majorității consumatorilor de a găsi produse accesibile.

Planuri ambițioase pentru următorii ani

CarmOlimp și-a stabilit obiective de dezvoltare importante pentru următorii cinci ani. Unul dintre acestea este extinderea rețelei logistice astfel încât produsele refrigerate și congelate să poată ajunge în maximum 24 de ore la peste 90% din populația României.

„Ne dorim să ajungem cu mâncarea noastră, dar și cu mâncare de la alții, în sistem door-to-door”, a spus Valentin Șoneriu.

Compania vizează, de asemenea, atingerea unui volum de 500.000 de porții livrate zilnic pe piața românească și a încă 300.000 de porții destinate exportului.

În paralel, CarmOlimp intenționează să continue investițiile în dezvoltarea activităților din HoReCa și în extinderea prezenței pe piețele externe, inclusiv în zona Benelux.