Unele dintre cele mai periculoase plante invazive din grădini nu pot fi eliminate la fel ca restul deșeurilor vegetale. Specialiștii avertizează că anumite specii se răspândesc agresiv, afectează ecosistemele și pot provoca daune importante proprietăților sau sănătății oamenilor.

Potrivit experților, trei plante întâlnite frecvent necesită măsuri speciale de eliminare: tufa japoneză, hogweed-ul gigant și balsamul himalayan, citează Mediafax. Ignorarea regulilor de eliminare poate avea consecințe serioase, iar în unele situații proprietarii pot răspunde pentru răspândirea acestor specii pe terenurile învecinate.

Tufa japoneză poate afecta fundațiile clădirilor

La prima vedere, tufa japoneză pare o plantă obișnuită. În realitate, este una dintre cele mai invazive specii întâlnite în Europa. Rădăcinile sale pot pătrunde la peste doi metri adâncime și se extind rapid în sol. Din acest motiv, planta poate provoca deteriorarea fundațiilor, a aleilor, a sistemelor de drenaj și a altor structuri aflate în apropiere.

Specialiștii spun că poate fi recunoscută după frunzele verzi în formă de lopată și după tulpinile care seamănă cu bambusul. În lunile septembrie și octombrie dezvoltă flori albe.

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În multe țări, proprietarii au obligația de a împiedica răspândirea plantei pe terenurile vecine. După îndepărtare, resturile vegetale trebuie transportate la depozite autorizate sau la instalații de incinerare.

Planta nu poate fi eliminată împreună cu deșeurile obișnuite din grădină.

Hogweed-ul gigant poate provoca arsuri severe

O altă specie care ridică probleme este hogweed-ul gigant. Planta produce flori albe spectaculoase și poate părea atractivă pentru cei care nu îi cunosc riscurile. Contactul direct cu seva poate provoca însă reacții severe ale pielii. Potrivit specialiștilor, simptomele pot apărea la aproximativ 24 de ore după atingere. În unele cazuri se formează bășici mari și dureroase. Problemele se pot agrava atunci când pielea afectată este expusă la lumina soarelui. Reacțiile pot reapărea și după vindecarea inițială.

Experții avertizează că planta reprezintă un pericol deosebit pentru copii și pentru animalele de companie. Din acest motiv, îndepărtarea nu trebuie făcută fără echipamente adecvate și fără sprijinul unor persoane specializate.

Balsamul himalayan se răspândește rapid

Balsamul himalayan este mai ușor de recunoscut datorită florilor sale roz, asemănătoare unei căști. Specia apare frecvent în apropierea râurilor și a zonelor umede. Florile atrag numeroase insecte polenizatoare, inclusiv albinele, ceea ce contribuie la răspândirea rapidă a plantei. Deși nu este la fel de periculoasă pentru oameni precum hogweed-ul gigant, eliminarea completă poate fi dificilă. Specialiștii spun că sunt necesare uneori mai multe sezoane de vegetație pentru eradicarea totală.

Planta poate fi îndepărtată fără intervenția unei firme specializate, însă resturile trebuie transportate la un centru autorizat de gestionare a deșeurilor vegetale. Nu trebuie aruncată împreună cu gunoiul menajer sau cu resturile obișnuite din grădină.

De ce sunt periculoase speciile invazive

Plantele invazive reprezintă una dintre cele mai mari amenințări pentru biodiversitate în multe regiuni ale lumii. Aceste specii se dezvoltă rapid, ocupă spațiul disponibil și reduc șansele de supraviețuire ale plantelor locale. În unele cazuri, efectele depășesc impactul asupra mediului. Rădăcinile pot afecta infrastructura, iar contactul direct poate provoca probleme de sănătate.

Specialiștii recomandă identificarea rapidă a acestor plante și eliminarea lor conform regulilor locale, pentru a evita răspândirea și apariția unor costuri suplimentare pe termen lung.