Într-o perioadă în care leadershipul este asociat tot mai des cu rezultate, cifre și performanță, Alina Donici, cofondatoarea Artesana, spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a aplicat în business a venit din rolul de mamă. Invitată la G4Food, antreprenoarea a vorbit despre empatie, cultură organizațională, relația cu echipa și despre felul în care maternitatea i-a influențat stilul de leadership.

Alina Donici spune că rolul de mamă și cel de antreprenor s-au influențat reciproc încă de la începutul poveștii Artesana.

„Am fost mamă într-adevăr, numai că la foarte scurt timp, pentru că Bianca avea doar un an și un pic când am început să construim prima fabrică. Nu știu ce sunt mai întâi, cred că au mers mână în mână.

Ceea ce a venit ca un impact foarte important și valoros pentru business este partea asta de empatie și partea asta de mămicie, cum spun colegii mei. Dacă sunt o mămică în diferite etape și pentru anumiți oameni trebuie să-i țin un pic de mânuță și au nevoie de mine să fiu acolo, chiar dacă de cele mai multe ori poate soluțiile sunt la ei.

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Cred că cu asta vine în business o femeie, cu amprenta asta de mamă, de grijă”, a declarat antreprenoarea.

„Pune-te și în locul celuilalt”

Cofondatoarea Artesana spune că una dintre cele mai importante lecții pe care încearcă să le transmită în companie este legată de înțelegerea perspectivei celuilalt.

„Așa cum îi învăț eu de fiecare dată, pune-te și în locul celuilalt ca să-i înțelegi mai bine perspectiva. Nu-l judeca din prima pentru că nu știi tu ce poartă el în spate.

Încearcă să-l înțelegi, dă-i o mână de ajutor, fă-l să se simtă într-un mediu sigur. Pentru că toate lucrurile astea, care aparent sunt mici, fac diferența.

Un om care trăiește și muncește într-un loc sigur, curat, în care simte că este apreciat, îți dă și el pe partea cealaltă ce poate el mai bun”, a explicat Alina Donici.

„Oamenii simt nevoia să bei o cafea cu ei”

Deși compania a crescut semnificativ în ultimii ani, Alina Donici spune că relația directă cu oamenii din echipă rămâne extrem de importantă.

„Cumva cred că cu partea aceasta am venit foarte mult în business și o văd și astăzi, pentru că oamenii simt nevoia să bea o cafea cu mine, chiar dacă nu mai sunt implicată zi de zi în operațiunile de zi cu zi, cum am fost implicată foarte mulți ani în primii ani de business.

Oamenii au nevoia asta de a sta de vorbă și de a povesti diverse. Îmi place să le știu poveștile, să știu ce fac copiii acasă”, a spus antreprenoarea.

Lecții de business învățate de la copii

Alina Donici spune că experiențele prin care a trecut ca mamă au influențat inclusiv decizii importante de business.

Ea a povestit despre perioada în care fiul său, Darius, a fost diagnosticat cu alergie la proteina laptelui de vacă și despre lecțiile pe care familia le-a extras din acea experiență.

„Cu toată supărarea de moment și nedreptatea pe care am trăit-o foarte mult, cu sentimentul că am făcut ceva rău și că tocmai copilului meu i s-a întâmplat lucrul ăsta, de fapt el a venit să ne dea o foarte importantă lecție și de business.

Și anume că noi trebuie să păstrăm produsele curate, că nu trebuie niciodată să amestecăm laptele. Nu pentru că ar fi ceva greșit, important este să informezi corect clientul.

Dar el a spus: trebuie să fie niște bariere foarte clare și voi trebuie să vă păstrați această misiune”, a povestit ea.

„Copiii nu pot fi educați prin vorbe”

Antreprenoarea spune că atât în familie, cât și în business, exemplul personal rămâne cel mai important instrument.

„Mie mi se pare că pe copii nu-i poți educa cu vorba. Ci prin puterea exemplului și prin ceea ce aud ei mai departe. Când vorbești la telefon, cum te comporți într-o discuție, sunt lucruri pe care ei le văd și la rândul lor le iau mai departe”, a spus Alina Donici.

Podcastul integral cu Alina Donici, cofondatoarea Artesana, poate fi urmărit pe canalul de YouTube G4Food. Antreprenoarea vorbește despre business, industrie alimentară, leadership, maternitate, alimentația copiilor și provocările construirii unuia dintre cele mai cunoscute branduri românești de lactate artizanale.