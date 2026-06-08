VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 80): „Ghidul chic al vinului spumant românesc”, cartea care te învață să alegi, să înțelegi și să asociezi corect „bulele”

08 iun. 2026, Connoisseur fără ifose
Foto: G4Food
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„Ghidul chic al vinului spumant românesc”, scris de Olimpia Pleșa Brandhuber, e un cadou perfect pentru iubitorii acestui gen de băuturi și nu numai. Conține recomandări concrete, sugestii de asortare culinară amănunțite, informații folositoare pentru a ajuta publicul să facă diferența între diferite spumante. O carte cu ilustrații originale și fotografii foarte frumoase – neapărat de avut dacă ești interesat să înțelegi mai multe despre „bule”.

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