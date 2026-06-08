„Ghidul chic al vinului spumant românesc”, scris de Olimpia Pleșa Brandhuber, e un cadou perfect pentru iubitorii acestui gen de băuturi și nu numai. Conține recomandări concrete, sugestii de asortare culinară amănunțite, informații folositoare pentru a ajuta publicul să facă diferența între diferite spumante. O carte cu ilustrații originale și fotografii foarte frumoase – neapărat de avut dacă ești interesat să înțelegi mai multe despre „bule”.