06 iun.
„Ghidul chic al vinului spumant românesc”, scris de Olimpia Pleșa Brandhuber, e un cadou perfect pentru iubitorii acestui gen de băuturi și nu numai. Conține recomandări concrete, sugestii de asortare culinară amănunțite, informații folositoare pentru a ajuta publicul să facă diferența între diferite spumante. O carte cu ilustrații originale și fotografii foarte frumoase – neapărat de avut dacă ești interesat să înțelegi mai multe despre „bule”.
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